شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لوالدة الطفل يوسف.. خطف الأنظار بقراءة سورة النصر لفلسطين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بصوت رقيق وكوفية فلسطين المميزة، ظهر الصغير في مقطع فيديو وهو يقرأ سورة النصر دعمًا للقضية ورفضًا لما يحدث في قطاع غزة، بما فهمه عقله الصغير، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى النشطاء إعجابهم بالطفل الذي يبلغ من العمر عامين فقط بحسب حديث والدته لـ«الوطن»، والتي تتحدث إليه بما يفهمه عن القضية الفلسطينية ويتجاوب معها لسرعة بديهته، وختم الصغير قراءة السورة الكريمة بجملته الشهيرة «فلسطين حرة» ليتخطى الفيديو المليون مشاهدة منذ نشره حتى الآن.

لم يتابع الطفل السوري يوسف عثمان، والذي يبلغ من العمر عامين فقط، الأحداث في فلسطين بالتفصيل، لكن والدته رغد أخبرته بما يحدث في غزة بمعلومات تناسب عمره، ولأنها تعلمه القرآن قررت أن تشارك مع صغيرها في دعم فلسطين ونشر مقطع فيديو للطفل وهو يقرأ سورة النصر، متمنين أن تتحق آياتها في الواقع وينتصر أهالي غزة الذين يواجهون الآن عملية إبادة جماعية، قالت: «أنا بكلمه على طول عن كل حاجة وبنفضفض سوا وهو ما شاء الله ذكي جدًا، ولما يكون في حاجة مضايقاني بحكيهاله والأحداث اللي بتحصل مضايقانا كلنا وهو بيرد عليا كأنه حد بالغ بس بحكيله عن فلسطين باللي يناسب عمره هو عنده سنتين، وبعدين صورنا الفيديو ونشرنا على صفحة باباه».