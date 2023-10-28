شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع من استخدام هذا الشيء ووجوده في حوزتك قد يكلفك غرامه مالية تصل الى 9 الاف ريال " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ��رحت وزارة الشؤون البلدية للاستطلاع في المملكة العربية السعودية ، جدول مخالفات امتثال المباني، والذي احتوى على 5 مستويات للغرامات. واحتوى جدول المخالفات على قيمة الغرامات، وتراوحت الغرامات ما بين 20 ريالاً إلى 6 آلاف ريال. ووفقًا لـ “عكاظ”، تفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني. قد يعجبك ايضا وتتراوح قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشتراطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال. وأشار الجدول إلى فرض غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني التجارية. وغرامة عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية من 500 إلى 2500 ريال. وشمل الجدول غرامة بحد أدنى 20 ريالاً وحد أقصى 100 ريال في حال عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة. كما تضمن الجدول غرامات وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية «شينكو» على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد للمبنى التجاري من 1200 إلى 6 آلاف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات التشققات أو التلف في واجهات المباني أو جزء منها أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات من 100 إلى 500 ريال. عدن - ياسمين التهامي - ��رحت وزارة الشؤون البلدية للاستطلاع في المملكة العربية السعودية ، جدول مخالفات امتثال المباني، والذي احتوى على 5 مستويات للغرامات. واحتوى جدول المخالفات على قيمة الغرامات، وتراوحت الغرامات ما بين 20 ريالاً إلى 6 آلاف ريال. ووفقًا لـ “عكاظ”، تفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني. قد يعجبك ايضا وتتراوح قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشتراطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال. وأشار الجدول إلى فرض غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني التجارية. وغرامة عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية من 500 إلى 2500 ريال. وشمل الجدول غرامة بحد أدنى 20 ريالاً وحد أقصى 100 ريال في حال عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة. كما تضمن الجدول غرامات وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية «شينكو» على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد للمبنى التجاري من 1200 إلى 6 آلاف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات التشققات أو التلف في واجهات المباني أو جزء منها أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات من 100 إلى 500 ريال.

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