الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لكشف ملابسات وفاة "هشام الحكيمي" في سجونهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال ممثل الأمم المتحدة المقيم في اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة تشعر بالجزع من وفاة أحد الموظفين في سجن حوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال ديفيد غريسلي في بيان له اليوم السبت، إنه يشعر بجزع شديد من وفاة هشام الحكيمي مسؤول الأمن والسلامة في منظمة أنقذوا الأطفال الدولية في سجن حوثي بعد 50 يوما من خطفه في صنعاء من قبل الحوثي.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية تشعر بقلق بالغ إزاء ما حدث، ومن قلة المعلومات المتوفرة حول أسباب وفاته، ودعا البيان مليشيا الحوثي إلى تقديم معلومات عاجلة وواضحة حول أسباب وملابسات وظروف وفاته.

وكشف البيان عن اختطاف موظف يعمل لدى الأمم المتحدة في السجون الحوثية منذ أغسطس الماضي بالإضافة إلى مخطوفين اثنين منذ عدة سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد احتجزت هشام الحكيمي من منظمة أنقذوا الأطفال ويعمل معها منذ 18 سنة تقريبا، في التاسع من سبتمبر الماضي، وأبلغت أسرته قبل ثلاثة أيام للحضور لاستلام جثته، بعد وفاته في سجن الامن والمخابرات الحوثية.

وتتهم أسرته مليشيا الحوثي بتعذيبه حتى الموت، كما يتهم ناشطون ومصادر مقربة من الأسرة إدارة منظمة انقذوا الأطفال بالوشاية به للقبض عليه.

