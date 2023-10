شكرا لقرائتكم خبر عن الجوال الذي تم تصنيفه كأقوى الجوالات من حيث التصوير والمواصفات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوال الذي تم تصنيفه كأقوى الجوالات من حيث التصوير والمواصفات

يأتي هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra ليكون الهاتف الأقوى في بداية عام 2020 فالهاتف يأتي بمواصفات قوية جداً مقارنةً بالهواتف المنافسة.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra :-

يأتي الهاتف بأبعاد 166.9x76x8.8 ملم مع وزن 222 جرام .

الهاتف مصنوع من الزجاج من الـ Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من المعدن .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة .

الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X لتكون بمثابة الجيل الثاني من الشاشات الـ Dynamic السابقة في سلسلة الـ S10 فقد تم تحسين السطوع والمظهر بشكل أفضل والشاشة تأتي بمساحة 9 إنش بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 511 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 مع وجود طبقة حماية من أحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس بالإضافة لدعم الشاشة إلى الـ HDR10+ وتدعم الشاشة خاصيتي الـ 60Hz والـ 120Hz ولكن في حالة استخدام الـ 120Hz سيقوم الهاتف بخفض دقة الشاشة إلى الـ FHD بدقة 1080 بكسل .. كما ان سامسونج عملت على تقليل انحناء اطراف الشاشة الـ Edge لتحسن من استخدام الهاتف بالايد .



يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت . – كما يمكنك زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية . – الذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 3.0 والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR5 .

أما عن الأداء فالإصدار الذي سوف يتم توفيره في مصر يأتي بمعالج سامسونج الأحدث هذا العام حيث يأتي المعالج من نوع الـ Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل 30 و60 إطار في الثانية .

الكاميرا الخلفية أكثر ما يميز هذا الهاتف حيث تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا رباعية بارزة عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 وهي الخاصة بالتقريب الـ Telephoto يصل الي 10X حقيقي وحتى 100X ديجتال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهي تدعم الـ OIS أيضا والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن من طريق الـ Super Steady video أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا TOF وهي الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد وعمل العزل بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد

بالإضافة إلى دعم الهاتف إلى الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج .

كما يدعم تصوير الفيديوهات حيث يدعم هاتف S20 Ultra تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240 بكسل بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية .



وسائل الأمان:

يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي مدمج بالشاشة ويأتي المستشعر بالموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic مثل الموجودة في الـ S20 Plus .. كما يدعم Face Unlock .

السماعات الخارجية تأتي بصوت استيريو .

كما يدعم بقية المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث الـ 5.0 كما يدعم الـ A2DP, LE, aptX .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

منفذ الـ USB يأتي من نوع الـ Type C .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي 9 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2 .

يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الرمادي .