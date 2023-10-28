شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية أربعينية ترث 26 مليون دولار.. تبحث عن رجل جاد للزواج بها مقابل شرط وحيد.. لن تصدق ما هو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية أربعينية ترث 26 مليون دولار.. تبحث عن رجل جاد للزواج بها مقابل شرط وحيد.. لن تصدق ما هو