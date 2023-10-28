نبتة بسعر التراب ومفعولها سحري تضبط السكر في الدم وتمنع إنتفاخ البطن وتوقف الكحة فوراً

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عدن - ياسمين التهامي - أظهرت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية ، فوائد كثيرة لنبات زهري يزرع بكثرة في اليمن ، كما يزرع أيضا في العديد من دول العالم .

وأوضحت بأن تأثير نبات الزنجبيل ، فعالاً في قمع السعال الجاف والرطب ، والمساعدة في القضاء على انتفاخ البطن وعلى العديد من الأمراض المستعصية ، ومنها السكري النوع الثان.

ومن المعروف أن الزنجبيل له تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف أشكال الطب التقليدي والبديل ، منها استخدامه للمساعدة في محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد .

وأظهرت دراسات أن الزنجبيل يمنع دخول الفيروس المخلوي التنفسي إلى الحلق وهو المسؤول عن العديد من التهابات الجهاز التنفسي .

ونستعرض هنا 10 فوائد للزنجبيل مدعومة بأبحاث علمية وعدد من الدراسات الطبية .

يكافح نزلات البرد

يعد الزنجبيل ، وهو نبات مزهر منتشر بشكل كبير في اليمن ودول شرق آسيا ، من بين أصح التوابل على هذا الكوكب ، حيث ينتمي إلى عائلة كبيرة من النباتات تضم الكركم والهيل أيضا .

وللزنجبيل تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، وفقا للأبحاث .

فعلى سبيل المثال ، يساعد في مكافحة السعال بمختلف أنواعه المزمنة والمؤقتة ، وفي تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن وجود كمية زائدة من الجذور الحرة في الجسم .

يعالج الغثيان

يبدو أن الزنجبيل فعال للغاية ضد الغثيان ، فقد يساعد في تخفيف القيء للأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من الجراحة ، أو الحالات المرتبط بالعلاج الكيميائي .

وأشارت دراسات عدة إلى أن الزنجبيل قد يكون أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بالغثيان المرتبط بالحمل لدى النساء ، خصوصا الغثيان الذي يرافق الحوامل في فترة الصباح .

يساعد على إنقاص الوزن

قد يلعب الزنجبيل دورا في إنقاص الوزن ، وذلك وفقا للدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات ، فقد خلصت مراجعة الدراسات في هذا الجانب حتى عام 2019 إلى أن مكملات الزنجبيل قللت بشكل كبير من تراكم الدهون في الخصر وعلى الورك .

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 على 80 امرأة مصابة بالسمنة أن الزنجبيل يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الأنسولين في الدم .

يعالج التهاب المفاصل وجدت دراسات في هذا الخصوص ، أن الأشخاص الذين استخدموا الزنجبيل لعلاج التهاب المفاصل كان لديهم انخفاض كبير في الألم والإعاقة .

وتوصلت دراسة أخرى من عام 2011 أن مزيجا من الزنجبيل والمستكة والقرفة وزيت السمسم يمكن أن يساعد في تقليل الألم والتصلب لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل في الركبة .

يخفض السكر بالدم في دراسة أجريت عام 2015 على 41 مشاركا مصابا بداء السكري من النوع الثاني ، خفض 2 غرام من مسحوق الزنجبيل يوميا نسبة السكر في الدم بنسبة 12 بالمئة ، مما أدى إلى علاج الداء خلال سنوات قليلة .

كما أن الزنجبيل يحشن بشكل كبير الهيموجلوبين ، وهو علامة على مستويات السكر المناسبة في الدم على المدى الطويل .

يعالج عسر الهضم المزمن

من المثير للاهتمام ، أن الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة ، وفي إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 ، تم إعطاء أشخاص يعانون من عسر الهضم كبسولات الزنجبيل ، واستغرق الأمر 12 دقيقة حتى تم تفرغ المعدة ، وقضى بشكل تام على انتفاخ المعدة .

يقلل آلام الدورة الشهرية

في دراسة أجريت عام 2009 ، تناولت 150 امرأة الزنجبيل في الأيام الثلاثة الأولى من فترة الحيض ، وتمكن الزنجبيل من تقليل الألم بشكل فعال . خفض الكوليسترول في دراسة أجريت عام 2018 على 60 شخصا يعانون من فرط الدهون بالدم ، شهد 30 شخصا تناولوا 5 غرامات من مسحوق الزنجبيل كل يوم انخفاضا في مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 174 بالمئة خلال فترة 3 أشهر .

الوقاية من السرطان

في دراسة استمرت 28 يوما على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، قلل 2 غرام من مستخلص الزنجبيل يوميا بشكل كبير من جزيئات الإشارات المؤيدة للالتهابات في القولون .

يحسن وظائف المخ

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا في الزنجبيل يمكن أن تمنع الاستجابات الالتهابية التي تحدث في الدماغ .