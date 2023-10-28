شكرا لقرائتكم خبر عن فى 20 يوم انسف البطن ودهون الكرش العنيدة اسهل طريقه لنزول الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موضوعنا اليوم من أهم الموضوعات التي تقدم أفضل قواعد غذائية للتخلص من الكرش نهائيًا، فالكرش من المشاكل المزعجة التي تحدث للكثير من الأشخاص بسبب عدة أسباب وعندما نعالج الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الكرش نكون قد عالجنا مشكلتنا من جذورها، فالكرش من المشاكل المزعجة التي تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية متعددة كما أنها تؤثر على مظهر الشخص الخارجي ويمكنك اتباع البرنامج الذي سنقوم بتوضيحه لكم حتى تحصلوا على جسم مثالي.

أهم قواعد غذائية للتخلص من الكرش كي تتخلصي من الكرش هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها والقواعد هي كالآتي:-

يجب التوقف نهائيًا عن تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي قد تتسبب في ارتفاع سكر الدم و قد تؤدي إلى أعراض مختلفة مثل الغثيان وخلل في هرمون الأنسولين .

الحد من تناول النشويات حيث أن النشويات تمتص كمية كبيرة من الماء من الجسم.

تناول أطعمة تحتوي على نسبة ضئيلة من الملح لأن الملح يتسبب في الإصابة بالأمراض كما أنه يزيد من نسبة الأملاح في الجسم.

الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء على قدر الإمكان فالماء يعمل على تنقية الجسم من السموم وينشط الدورة الدموية.

أما كي يتم شطف شعرك قومي بممارسة تمارين البطن باستمرار فهي أكبر عامل يساهم في شفط دهون البطن باستمرار.

مشروبات الزنجبيل بالقرفة واليانسون هي من أفضل المشروبات التي تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومعالجة مشكلة بروز البطن.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية التي تعالج مشاكل الجهاز الهضمي وتزيد من الشبع مما يؤدي إلى تقليل كمية الأطعمة المتناولة على مدار اليوم.

نظام غذائي للتخلص من الكرش بسهولة

يمكنك التخلص من الكرش بسهولة في أقل من أسبوع من خلال اتباع النظام الغذائي التالي والذي يتمثل كالآتي:-

يمكنك تناول ثلاث ثمرات من البرتقال أو الجريب فروت في وجبة الإفطار.

بينما في الغذاء يمكنك تناول علبة تونة بدون زيت و طبق سلطة خضراء.

وفي العشاء قومي بتناول كوب زبادي بدون دسم وثلاثة فاكهة من التفاح أو البرتقال.