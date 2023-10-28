شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه مدمرة تنسف الأنسولين وترفع مستوى السكر في الدم فورا.. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول الطعام الصحى المتوازن الذى يحتوى على كل العنصار الغذائية التى يحتاجها الجسم، أمر فى غاية الأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، ومن المعروف فوائد إضافة الخضراوات والفواكه الطازجة إلى نظامك الغذائى خاصة إذا كنت مريض سكرى من أجل السيطرة على الحالة، ولكن ما لا تعلمه أن هناك أنواع معينة من الفواكه قد تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم وتضر بالحالة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

من المعروف أن تناول الفاكهة والخضراوات يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، حيث تحتوي الفاكهة على الألياف والفيتامينات والمعادن وكذلك السكر، لذلك من المهم لمرضى السكر توخي الحذر بشأن تناول الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

لا ينبغي لأحد أن يستثني الفاكهة من نظامه الغذائي حتى مرضى السكر، ولكن لابد لهم الحد من تناول أنواع معينة قد تضر بحالتهم الصحية.

فيما يلى.. قائمة الفواكه التى يجب أن يتجنبها مريض السكرى

المانجو

تحتوي حبة المانجو متوسطة الحجم على حوالي 40-45 جرامًا من السكر، لذلك الإفراط فى تناول قد يسبب ارتفاعًا كبيرًا فى مستويات السكر بالدم.

الموز

تحتوي حبة موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 15 جرامًا من السكر الطبيعي.

العنب

كوبان من العنب يحتويان على 50 جرامًا من السكر.

البطيخ

قطعة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ تحتوي على 7 جرامات من السكر.

الأناناس

كوب واحد من قطع الأناناس يحتوي على 16.3 جرام من السكر الطبيعي.

الفاكهة التي يمكن أن يستهلكها مرضى السكر

يمكن أن يساعد الأفوكادو والكيوي والخوخ والكمثرى والبرقوق والجوافة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مع هذه الأنواع من الفاكهة منخفضة السكر