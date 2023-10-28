مأرب.. مهرجان جماهيري حاشد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي

شهدت مدينة مأرب، عصر اليوم، مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا، تضامنًا مع الشعب الفسلطيني، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



أُلقيت في المهرجان الجماهيري، العديد من الفقرات، وعدد من الكلمات، المنددة باستمرار جرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة، التي تتعرض للقصف الوحشي المستمر.



وعبّر المحتشدون في المهرجان الجماهيري، عن ادانتهم للصمت الدولي المريب ازّاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض له الفلسطينيون، بدعم أساسي من أمريكا والعديد من الدول الغربية.



وفي المهرجان، أعلنت جمعية الأقصى - فرع مأرب، عن اطلاق حملة مدد وتقديم المساعدات، لا سيما دعم القطاع الصحي، الذي يعاني من انهيار جرّاء الحصار، وتزايد الحالات الناتجة عن القصف وجرائم العدوان الإسرائيلي.



الجدير بالذكر، أنّ المهرجان الجماهيري، أتى ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تشهدها محافظة مأرب، تضامنًا ومناصرةً للشعب الفلسطيني، ومنددة بالجرائم الإسرائيلية ضدّ أبناء غزة.

