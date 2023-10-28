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الصحة تعلن إرسال 100 طن من الأدوية للمحافظات المتضررة من إعصار "تيج"

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تقديم شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة للمحافظات المتضررة من إعصار "تيج".

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القافلة التي قدمتها وزارة الصحة تحتوي على أكثر من مائة طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية والأسرة لكل من محافظتي حضرموت والمهرة.

وأضافت أن الوزارة سيرت رحلات جوية على متنها أدوية ومستلزمات طبية، لمحافظة ارخبيل سقطرى.

وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن الوزارة عملت على ارسال المساعدات فور فتح الطرق البرية وستليها ارسال مساعدات أخرى تسهم في مكافحة الأوبئة لما بعد الأمطار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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