خلال 30 دقيقة ستقضي على مرض السكر اليك علاج طبيعي فتاك ومتوفر في كل بيت

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عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني، يمكنك بسهولة التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تعديل نظامك الغذائي أو تناول بعض المشروبات التي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

أظهرت العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع الثاني. في إحدى الدراسات، تم إعطاء الشاي الأخضر لمجموعة من الفئران المصابة بمرض السكري لمدة ثلاثة أشهر. وتبين أن الشاي يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم ويمنع تطور مشاكل العين المرتبطة بمرض السكري.

وصف الباحثون الشاي الأخضر بأنه "عامل محتمل غير مكلف وغير سام لخفض نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يكون الشاي وسيلة بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة به وضمان عدم حدوث مضاعفات". ووفقًا للدراسات، يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ومستويات اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (A1C)، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الإنسولين أثناء الصيام، والتي تعد مؤشرًا لصحة مرض السكري.