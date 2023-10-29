عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. كريستيانو رونالدو يفاجئ الجمهور السعودي بوصوله مع جوجورجينا في افتتاح موسم الرياض

الأحد 29 اكتوبر 2023 الساعة 01:30

وثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول لاعب النصر كريستيانو رونالدو برفقة صديقته جورجينا إلى افتتاح موسم الرياض ومشاهدة نزال "أشرس رجل على وجه الأرض" .

وأظهر الفيديو لحظة نزول رونالدو وجورجينا من سيارتهما ودخولهما قاعة المملكة أرينا حيث يقام فيها النزال الأشرس بين بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو.

وأبان الفيديو رونالدو يمسك بيد جورجينا ويدخلان إلى القاعة بعدما وصف لهما أحد الأشخاص الطريق الذي سيتجهان إليه.