شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأن زوجها يتناول هذه الأكلة .. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقف “فرح” بعيون حزينة وقلب مليء بالألم الوجع تروي لقاضي محكمة الأسرة بالتجمع الخامس معاناتها مع زوجها قائلة: “

تزوجتمنذ 8 سنوات جواز صالونات من موظف وأنجبنا طفلين وكنت أسانده خلال هذه الفترة في مصاريف المنزل.. و الزواج اكتشفت أن زوجي لا يهتم بنظافته الشخصية.. في البداية كنت أعتقد أنه بسبب إقامته وحيدًا لفترة من الزمن، ولكن بمرور الوقت بدأ يزداد الأمر سوءً، وبات يتناول البصل والثوم باستمرار ولا يهتم بنظافته الشخصية بعد الأكل” وتابعت: “استمرت الحياة بيننا على الحلوة والمرة، وحاولت مرات عديدة تغيير سلوكه في محاولة مني لاهتمامه بنظافته الشخصية.. ولكن بعد فترة شعرت باشمئزاز منه و ومن المنزل الذي يجمعني به، وفى إحدى المرات بعدما أكل كم من البصل والثوم طلبت منه غسل يديه ولكني فوجئت به ينهرني ويضربني ويهينني أمام أولادي وقام بطردي من المنزل وعدت الي منزل أسرتي”. واختتمت حديثها

: “وعندما جاء لمنزل أسرتي للصلح معترفًا بفعلته، كان شرط عودتي اهتمامه بنظافته الشخصية ولكنه رفض واستمر على موقفه، فشعرت باستحالة الحياة بيننا وطلبت الانفصال لكنه رفض، لجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى خلع والتي تحمل رقم 6547، وقبلت المحكمة الدعوى وخلع الزوج”. .: لأن زوجها يتناول هذه الأكلة .. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم! لأن زوجها يتناول هذه الأكلة .. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم! .

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الكثير من القصص والحكايات بين الأزواج داخل ساحات محاكم الأسرة؛ وذلك بعدما أصبح حلم عش الزوجية الهادئ كابوسا يطاردهم ليلا ونهارا واستحالت معه استكمال الحياة الزوجية لتنتهي في أروقة المحاكم بعد محاولات عديدة للوصول إلى حل. : لأن زوجها يتناول هذه الأكلة .. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم!.