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عدن - ياسمين التهامي - زفاف غريب.. تزوجت زوج أختها بعد وفاتها مباشرةً وقبل ان يتم الدفن

نشرت صحيفة The Times البريطانية، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، حادثة غريبة وقعت في الهند، بعد أن توفيت عروس هندية خلال زفافها، فحلت شقيقتها محلها، وتزوجت بالعريس الأرمل.



العروس الأصلية، التي قالت العائلة إنَّ اسمها سوربي وصورت وهي ترتدي الساري الأحمر وعقداً من الذهب، وافتها المنية بعدما أصيبت بأزمة قلبية خلال مراسم الزواج في ولاية أوتار براديش، وكانت قد تبادلت الأطواق الصفراء والوردية مع العريس مانجيش كومار، ضمن طقوس الزواج التقليدية الهندية.

وبعدما أكد طبيب محلي وفاتها، قررت العائلتان استبدال الشقيقة الصغرى، نيشا، بالعروسة المتوفاة، وبينما انطلقت مراسم الزواج الثاني، كان جثمان سوربي مستلقياً في الغرفة المجاورة.

وقال أجاب سينغ، أحد أعمام العروسين، إنَّ “القرار كان صعباً” على العائلة لاختيار مواصلة الزفاف أم إلغائه، وأضاف: “لم نمر قط بمثل هذه المشاعر المختلطة. لا زلنا لم نستوعب الحزن لوفاتها (سوربي)، والسعادة بإتمام الزواج”.

فيما قال سوراباه، شقيق العروسين: “كان من الصعب تصديق وجود جثمان في غرفة، وفي الغرفة الأخرى عروس تستعد للزفاف”، وقال الشقيق لوكالة أنباء Indo-Asian News Service: “لم نعرف ماذا يجب فعله في مثل هذا الموقف”.



وقالت أم العروسين، غادي ديفي، إنها أرادت أنَّ يواصلوا حفل الزفاف عقب وفاة ابنتها، لكن ابنها غوراف قال إنها “كانت تتألم كثيراً” لوفاة ابنتها سوربي، وأشار إلى أنَّ أمه “تظل تنادي باسم سوربي مراراً وتكراراً، فقد كانت الابنة الكبرى”.



وأضاف: “كانت سوربي تحلم بفعل العجائب في حياتها. فلترقد بسلام”زفاف غريب.. تزوجت زوج أختها بعد وفاتها مباشرةً وقبل ان يتم الدفن