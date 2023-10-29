وداعاً للغازات عشبة رخيصة متوفرة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق

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عدن - ياسمين التهامي - عشبة طبيعية قد لايعرفها الكثير من الناس ولكنها من الأعشاب التي أثبتت فوائدها الجمة للشعر والجمال وكذلك للصحة، فما هي؟ وما هي فوائدها، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم.
ما هي عشبة الزاز؟ هي واحدة من الأعشاب التي قد لا يعرفها الكثيرون، تنمو بكثرة في بلاد المغرب العربي، ولها فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر، وقد تم استخدامها على مر العصور القديمة لتنعيم الشعر وعلاجه من التقصف والتساقط وكذلك لعلاج بعض أمراض الجلد كالأكزيما والالتهابات، ولعشبة الزاز عدة مسميات في مختلف البلاد العربية، ففي السعودية يطلقون عليها السنامكي، وفي المغرب العربية تسمى الزاز ويقول البعض "الداد"، وفيما يلي ينتعرف على أهم فوائد عشبة الزاز وأهميتها لتنعيم الشعر.
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