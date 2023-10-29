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عدن - ياسمين التهامي - كريستيانو رونالدو: من الفخر مقابلة ولي العهد
كد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، اعتزازه وفخره بمقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مرة أخرى.
وقام رونالدو بنشر عبر حسابه الشخصي بـ انستقرام صورة له مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلق لاعب النصر عليها:” يشرفني أن ألتقي مجددًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان”.
وأكمل اللاعب البرتغالي الدولي :” ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل”.
وكان سمو ولي العهد أعلن عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم الإثنين، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا