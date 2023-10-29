شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتهت مواجهات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي بتعادلين وفوز وحيد.
وتمكن ضمك من الفوز أمام الأخدود بثنائية نظيفة دون رد بينما انتهت مباراتين بالتعادل بداية من تعادل الخليج أمام التعاون كما تعادل الاتحاد مع الحزم.
ترتيب الدوري السعودي
1- الهلال برصيد 26 نقطة.
2- التعاون برصيد 24 نقطة.
3- النصر برصيد 22 نقطة.
4- الأهلي برصيد 22 نقطة.
5- الاتحاد برصيد 22 نقطة.
6- الفتح برصيد 20 نقطة.
7- الاتفاق برصيد 17 نقطة.
8- الفيحاء برصيد 14 نقطة.
9- ضمك برصيد 10 نقاط
10- الوحدة برصيد 13 نقطة.
11- الشباب برصيد 12 نقاط.
12- الرياض برصيد 11 نقاط.
13- الخليج برصيد 10 نقاط.
14- الأخدود برصيد 7 نقاط.
15- أبها برصيد 7 نقاط.
16- الطائي برصيد 7 نقاط.
17- الحزم برصيد 7 نقاط.
18- الرائد برصيد 5 نقاط.