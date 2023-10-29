ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الخميس

عدن - ياسمين التهامي - انتهت مواجهات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي بتعادلين وفوز وحيد. وتمكن ضمك من الفوز أمام الأخدود بثنائية نظيفة دون رد بينما انتهت مباراتين بالتعادل بداية من تعادل الخليج أمام التعاون كما تعادل الاتحاد مع الحزم. ترتيب الدوري السعودي 1- الهلال برصيد 26 نقطة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012