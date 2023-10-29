شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة.. هذه العشبة السحرية تخلصك من السموم وتمنع ارتفاع السكر في الدم خلال وقت قصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كن ثمة نبتة أخرى تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم.

وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم. حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها).تتميز الكزبرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ،

جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل. تتميز الأوراق بطعم حمضى مختلف عن البذور. والكسبره هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق. الاسم العلمي : corindrum saivum الاسم الإنجليزي : coriander العائلة الخيمية : umbelliferae fa . M . الأسماء العربية كسبرة

، كزبرة ، قديون، كسفرة الموطن الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط هو الموطن الأصلي للنبات وتنتشر زراعته في جنوب أوربا وأسيا الصغرى، : باقي توابل العائلة الخيمية وتجود زراعتها في السودان حيث تتركز زراعتها في فى الولايات الشماليالاصناف لا توجد اصناف محددة من الكسبرة و الكسبرة المزروعة حالياً في السودان هى خليط من السلالات تعرف جميعاً بأنها بلدية.

ميعاد الزراعة تزرع الكسبرة في السودان كمحصول شتوي خلال شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر، النبات غير حساس للبرد ويستطيع أن يقاوم الحرارة والجفاف كما ان التأخير في الزراعة يؤدي إلى نباتات صغيرة الحجم قليلة الإنتاج التربة المناسبة تجود زراعة الكسبرة في معظم الأراضي الزراعية إلا انه تفضل الأراضي الصفراء والثقيلة وتكون جيدة الصرف والتهوية ولا تنجح زراعته في الأراضي الملحية الغدقة ولا تتحمل درجات عالية من القلوية، أو الحموضة الأرضية بل تحتاج إلى بيئة متعادلة نوعا . الحصاد يجرى الحصاد بتقطيع النباتات المثمرة فوق سطح التربة باستخدام شرشرة حادة و ذلك عندما يصبح مجموعها الخضري أصفر مخضر وثمارها مكتملة النضج والتكوين ولونها أخضر مصفر وشبه جافة على ألا يتأخر الحصاد طويلاً عن ذلك حيث يؤدى التأخير إلى انفصال جزء من البذور عن النباتات وفقدها في التربة وبالتالي نقص المحصول . وتربط النباتات في حزم، وتنقل إلى المخازن و تترك حتى تمام الجفاف. تفصل الثمار عن بقايا النباتات الجافة بواسطة عمليات الدراس . كمية الإنتاج : يعطى الفدان الواحد من 1000-1200 كجم من البذور الجافة وتختلف نسبة الزيت في البذور باختلاف منطقة الزراعة و في السودان تبلغ النسبة 1-2.5 %. المواصفات التصديرية لمحصول الكسبرة : على النمو التالي : 1- سليمة ونظيفة ذات رائحة طبيعية خالية من الثمار المتعفنة. - خالية من الإصابة بالحشرات والأمراض . 3- ذات لون أخضر مائل للاصفرار . 4- لا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.3 % . 5- إلا تزيد نسبة الرماد الكلى عن7 %، ونسبة الرماد الذائب في الحمض5.1. عشبة سحرية معجزة.. تخلصك من السموم وتمنع ارتفاع السكر في الدم خلال وقت قصير