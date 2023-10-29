شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مكون نستخدمه يوميًا في الطعام بكثرة يدمر الكبد والكلى ويقتلك ببطئ. تعرف عليه واحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت مؤخراً عدة أخبار تفيد بـ وجود بعض المكونات غير الصحية التي تتواجد في بعض الأغذية التي تنتشر بين الاشخاص،.

ومن بين أبرز تلك المواد هي الملح الصيني أو جلومات أحادي الصوديوم أو الطعم الخامس بتلك المادة الغذائية التي يتم إضافتها للعديد من الأغذية المصنعة مثل الشيبسي ،والاندومي والدجاج المقرمش ، واللحوم المصنعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جداً من الوجبات سريعة التحضير، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.

ماهي المواد التي تسبب الفشل الكلوي وتدمر الكبد؟ وأثبت الدراسات التي أجريت على العديد من الوجبات الأخري سريعة التحضير التي تعمل علي منحها نكهة مميزة لها، أن تلك المادة لها العديد من الأضرار الصحية الكبيرة علي صحة الإنسان. فالملح الصيني يشكل خطر كبير على الصحة، فهو يسبب الإصابة بتورم في اللسان والحلق، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخري والتي من بينها أمراض القلب والسرطان والسكري والسمنة المفرطة الناجمة عن زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، و الإصابة أيضاًآ بمتلازمة الأيض وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المشاكل الأخروالجدير بالذكر أن على الرغم من وجود منظمات عديدةآ تصنف الملح الصيني علي أنه من المواد الخطيرة، لكن مع ذلكآ يتم استعماله من قبل بعض الأشخاص وهو الأمر الذي دفع إدارة الغذاء الأمريكية بالمطالبة بإدراجه ضمن الأغذية التي تتسبب في اضرار جسيمة علي الصحة كي يتجنبها الناس، مثل تدمير الكبد واحداث فشل كلوي.ى..