عدن - ياسمين التهامي - اطنان من الذهب ستنقلك من الفقر إلى الثراء الفاحش.. ابتكار طريقة سريعة لاكتشاف اماكن الكنوز والذهب

الأحد 29 اكتوبر 2023 الساعة 06:28

وصل علماء بجامعة بطرسبرغ الروسية إلى تقنية جديدة لتحديد عمر معدن البيريت باستخدام نسبة تركيز الهيليوم، مما يساعد في اكتشاف مواقع الذهب بشكل أسرع. أكدت الأستاذة أولغا ياكوبوفيتش، أستاذة قسم الكيمياء الجيولوجية في الجامعة، أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق في تحديد وقت تكوين البلاتين والذهب والبيريت، وأن الاكتشاف الأولي للهيليوم عالي التركيز في البيريت يمكن أن يساهم في اكتشاف معادن جديدة في مناطق مختلفة بتكلفة منخفضة.تم اختبار التقنية الجديدة في مناطق جبال الأورال والشرق الأقصى، وأظهرت دقة تحديد عمر المعدن تصل إلى 95%، وهي نسبة مقبولة في التنقيب الميداني الروتيني. ولتحديد عمر المعدن، يتطلب الأمر أخذ عينة صغيرة واستخدام مطياف الكتلة الذي تم تطويره بواسطة العلماء لقياس نسبة تركيز الهيليوم واليورانيوم والثوريوم. يمكن مقارنة عمر المعدن بعصور تطور الأرض، ويمكن الاستنتاج من ذلك عن احتمال وجود المعادن. يجدر بالذكر أن تقنية تحديد عمر المعادن باستخدام نسبة تركيز الهيليوم اقترحها الفيزيائي البريطاني رذرفورد في بداية القرن العشرين. تم استخدام هذه الطريقة في السابق في المعادن الغنية باليورانيوم، ولكن تبين لاحقًا أنها غير فعالة. في الثمانينات من القرن الماضي، تم استخدام هذه الطريقة مرة أخرى في الولايات المتحدة، ومع ذلك، في هذه المرة، لم تكن هدفنا تحديد العمر، بل كان هدفنا تحديد الوقت الذي تم فيه تبريد المادة إلى درجة حرارة ما بين 70 و200 درجة مئوية. هذا الاكتشاف الجديد فتح الباب أمام إمكانية قياس توقيت تكوين الجبال وعمليات التآكل التي تعرضت لها. اطنان من الذهب ستنقلك من الفقر إلى الثراء الفاحش.. ابتكار طريقة سريعة لاكتشاف اماكن الكنوز والذهب !