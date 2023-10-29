عدن - ياسمين التهامي - تثير ضجة في السعودية سيارة ونيت “هايلوكس.. تفاصيل

الأحد 29 اكتوبر 2023 الساعة 06:28

ورد مغرد قائلا: “ما يحتاج تعتقد أنه في السعودية،، من تشوف الهايلوكس أجزم مليون في المئة أنه بالسعودية”، وعلقت مغردة قائلة: “مو بس الأجانب… إحنا كبنات نبي نجرب ونحضر الفعاليات هذي.. مع سائقين محترفين والأهم “مرخصين”. واختلف مغردون حول تحديد المكان بدقة، وقال مغرد: ” هذا واحة المانعية من الوجهات السياحية الرئيسية في محافظة المذنب إحدى محافظات منطقة القصيم”، فيما قال مغرد : “لا يا أخي الكريم هذى اسمه الجراحية بالمصفّر بعنيزة”

وكتب مغرد: “فيه بحائل كذا ، دائم نروح نتفرج عليهم بالشتاء غالباً”. وثق مقطع فيديو متداول، صعود شخص بسيارته نوع “هايلوكس” تلال رملية مرتفعة، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأجانب. وعلق مواطن على المقطع قائلا: “هذا الفيديو حصد تفاعل كبير في الحسابات العالمية “وأعتقد أنه تم تصويره في السعودية” وصلتني أسئلة من أصدقاء أجانب عن المكان ودهم يحضرون‏1 credit icon تثير ضجة في السعودية سيارة ونيت “هايلوكس..تفاصيل