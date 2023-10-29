شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليس الماس أو الذهب.. هذه هي أغلى مادة في التاريخ… لن تتخيل ما هي وأين توجد؟؟!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما هي أغلي مادة في التاريخ أول مادة من خارج كوكب الأرض عادت إلى الأرض جاءت من برنامج أبولو، بين عامي 1969 و1972، إذ أحضرت 6 بعثات أبولو (382 كيلوجرام) من العينات القمرية، وبلغت التكلفة الإجمالية لبرنامج أبولو، المعدلة حسب التضخم، 257 مليار دولار. ما يعني أن الجرام الواحد تكلف (674 ألف دولار). وتخطط ناسا لإعادة عينات من المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي لمعرفة ما إذا كان أي منها يحتوي على آثار للحياة القديمة، تهدف مهمة إعادة 30 أنبوبة من العينات يبلغ وزنها الإجمالي (450 جراما).في رحلة استغرقت يعض السنوات وقطعت ما يقرب من 6 مليارات كيلومتر، هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في صحراء يوتا صباح 24 سبتمبر 2023، بحمولة ثمينة، تتمثل في عينة من الكويكب بينو. وزن الحمولة نحو 255 جراما من المواد التي أحضرتها المركبة من الكويكب الذي يبلغ وزنه 85 (77.6 مليار كيلوجرام) سيساعد العلماء على التعرف على تكوين النظام الشمسي، والتأكد مما إذا كانت الكويكبات مثل بينو تحتوي على المكونات الكيميائية للحياة..

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