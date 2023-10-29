شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق ولن تحتاج لطبيب بعد اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق ولن تحتاج لطبيب بعد اليوم, زيت الزيتون من الزيوت التي لها فوائد مذهلة، وعلى الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي به إلا أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وحمض الأوليك، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى التي تعزز فوائده الصحية مثل الهيدروكربونات والستيرولات والفينولات المتعددة، ومركبات التوكوفيرول، التربينويدات التي تجعل فائدته عظيمة للجسم وأشارت بعض الدراسات الحديثة أن استخدام ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون على الريق أو على معدة فارغة في الصباح تعمل على حماية الجسم من الكثير من الأمراض بالإضافة إلى أنها تقوم بتعزيز صحة الجسم وسنتناول معكم في هذا المقال أهم تلك الفوائد منع تساقط الشعر: يبحث الكثير عن طرق فعالة لمنع تساقط الشعر وهنا يأتي دور زيت الزيتون حيث أنه يحتوي على أحماض دهنية جيدة وفيتامينات هامة مثل فيتامين E ومواد أخرى مفيدة للشعر، لذلك يعمل على منع تساقط الشعر والحصول على شعر صحي وجيد وكثيف عن طريق استخدام زيت الزيتون قبل النوم كحمام زيت عن طريق تدليك فروة الشعر به، ويتم شطفه في الصباح الباكر ويستخدم 3 مرات أسبوعيا. تعزيز صحة القلب: يحتوي زيت الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار وعدم وجوده الشرايين وبالتالي خفض ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب وحمايته من الأمراض. تحسين صحة الجهاز الهضمي: حيث يقوم زيت الزيتون بتحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز إنتاج أنزيم الليباز الذي يعمل على التخلص من الانتفاخات واضطرابات المعدة عن طريق تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر قبل تناول الطعام أو على الريق. خفض مستوي الكوليسترول: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالدم وبالتالي يعمل على تقليل نسب الإصابة بأمراض القلب. التخفيف من التهاب المفاصل: يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك و مادة اوليوكانثال وهي من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تخفيف الآلام والالتهابات والحد من آلام المفاصل، لذلك يجب عليكم تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا أو إضافتها إلى الطعام. محاربة السرطان: يحتوي زيت الزيتون على الكثير من مضادات الأكسدة مثل الفينول وفيتامين E، وتعمل هذه المواد على تقليل نمو الخلايا السرطانية، كما أنه يعمل على محاربة سرطان المبيض للنساء، لذلك يجب عليكم تناول ملعقة من الليمون بشكل يومي على الريق لمحاربة السرطان. تعزيز فقدان الوزن: يعمل زيت الزيتون على خسارة الوزن الزائد نظرا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة حرق الدهون، وبالتالي خسارة الدهون والوزن الزائد. لذلك يجب عليكم تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا على الريق نظرا للفوائد العديدة التي يمكنكم الحصول عليها منه للجسم والصحة، كما أنه يمكنكم إضافته إلى السلطات أثناء تناول الوجبات بشكل يومي أيضا..

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