شكرا لقرائتكم خبر عن شاب تزوج أخته وأنجب منها والنهاري يدعو الأزواج للكشف عن أبناءهم من زوجات أخرى والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في شريط فيديو جديد، ظهر الشيخ النهاري وهو يرد على بعض الأسئلة خاصة الغريبة منها كما قال. وفي أحد الأسئلة التي تلقها النهاري، أن شابا تزوج وأنجب ولدا، لكن المثير في هذا، أنه بعد التحريات علم أن التي تزوجها هي أخته، ما دفعه حسب مكالمته للنهاري أنه "مقدم على الانتحار".

وفي رد النهاري على صاحب هذه القضية، استدل بحديث نبوي قال فيه الرسول (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، مضيفا أن جهل الأخ لأخته في هذا الزمن سببه هم الوالدين والمجتمع، داعيا الآباء الذين لهم أبناء من زوجات أخريات إلى الافصاح عن ذلك، وإخبار أولاده من زوجة عن وجود أبناء من زوجة أخرى وخلق تعارف بينهم حتى لا يقع مثل ما وقع لهذا الشاب.