"فعل مليشاوي إرهابي".. اتحاد القوى الشعبية يدين اقتحام مليشيا الحوثي منزل رئيس فرعه بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية، اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية منزل الأستاذ عبدالحكيم النزيلي، رئيس فرعها في محافظة إب (وسط اليمن)، واصفة الواقعة بـ "السلوك الإجرامي والفعل المليشياوي الإرهابي".



وقال الحزب في بيان له "قامت المليشيات الحوثية في محافظة إب يوم الخميس الماضي 26 / 10 /2023 باقتحام منزل الاستاذ عبدالحكيم النزيلي رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية في محافظة اب بقوة السلاح أثناء سفره للعلاج في جمهورية مصر العربية دون أي مسوغ قانوني أو سبب وجيه".



وأضاف البيان الذي وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، أن المليشيا تجاوزت كل الأعراف والأخلاق في انتهاك حرمة المنزل الذي كان يتواجد فيه النساء والأطفال فقط وتم تهديدهم بإطلاق الرصاص لإجبارهم على فتح الباب عنوة مما أدى إلى ترويعهم وإرهابهم.



وتابع البيان "إن الأمانة العامة للاتحاد تدين هذا الفعل الارهابي المليشاوي الحوثي بأشد عبارات الإدانة وتدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتضامن والإدانة لهذا السلوك الاجرامي الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد السياسيين المدنيين العزل في مناطق سيطرتها وفي مقدمتهم الاستاذ الاديب السياسي عبدالحكيم النزيلي".



كما دعا البيان جميع منظمات حقوق الإنسان في كل العالم لإدانة هذا الفعل اللإنساني والتحرك للضغط على هذه المليشيات لإيقاف ممارساتها المنتهكة لحقوق الانسان.

