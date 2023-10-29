اليمن.. ضبط بحّارة أجانب بحوزتهم مواد مخدرة قبالة سواحل المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، ضبط قارب على متنه خمسة بحارة يتكلمون اللغة الباكستانية بحوزتهم مواد مخدرة قبالة سواحل سيحوت في محافظة المهرة (شرق اليمن).



وذكر مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في بيان، أنه تم إيداع المضبوطين الحجز، وتحريز المضبوطات مع القارب رهن الإجراءات القانونية.



وأكدت مواصلة عملية التحري لمعرفة مصير عنصر سادس كان برفقة البحارة المضبوطين.

وتستغل مافيا المخدرات الأوضاع الأمنية التي تشهدها اليمن جراء الحرب المستمرة منذ تسع سنوات، لتهريب المخدرات عبر البحر إلى داخل البلاد ومنها إلى دول الجوار.