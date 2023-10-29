شكرا لقرائتكم خبر عن شربه على معدة فارغة يعالج القرحة والقولون.. فوائد "ماء الكركم" حارق الدهون السحري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ مئات السنين يربط الناس حول العالم الكركم

بالأطعمة الهندية والباكستانية، ولكن ما قد يكون مجهولاً

للكثيرين أيضاً هو أنّ مادة الكركمين التي تعطيه لونه

الأصفر المميز تخبئ وراءها الكثير من الفوائد السحرية

للجسم، فما الذي تعرفونه عن فوائد الكركم مع الماء؟

إذا كنتم تستخدمون الكركم للطعام فقط؛ فقد حان الوقت

للتعرف على طرق استخداماته الأخرى أيضاً وما تقدمها من

فوائد.

فوائد الكركم مع الماء

يمكن أن يكون هذا المشروب الحل للعديد من المشاكل،

مثل ضعف المناعة، وتشققات الجلد، رشفة من ماء الكركم

يومياً يمكن أن تقدم لك الكثير.

فوائد الكركم مع الماء في إنقاص الوزن

يعتبر ماء الكركم حلاً سحرياً للأشخاص الذين يبحثون عن

طريقة سريعة لإنقاص أوزانهم، لأنه يحتوي على خصائص قوية

مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وجدت دراسة أجريت عام 2015، وهي المراجعة الأوروبية

للعلوم الطبية والصيدلانية، أن البالغين الذين يعانون

من زيادة الوزن والذين تناولوا مكملات 800 ملغ تحتوي

على 95% من الكركمين (مركب موجود في الكركم) إلى جانب

نظام غذائي صارم، شهدوا تغيرات في مؤشر كتلة الجسم

تصل إلى 2% أول 30 يوماً وتزداد إلى 5-6% بعد 60 يوماً،

أي ما يعادل فقدان أكثر من 8% من الدهون في الجسم.

فوائد الكركم مع الماء للأمعاء

من المعروف أن الكركم يعزز عملية الهضم عن طريق زيادة

إنتاج الصفراء في المرارة والإنزيمات الهضمية الأخرى،

وفقاً لما ذكره موقع HealthShots الصحي.

كما يساعد الكركم في تقليل أعراض الانتفاخ وتعزيز

عملية التمثيل الغذائي.

عند تناول الكركم مع الماء على معدة فارغة، يمكن لماء

الكركم أن يعالج بشكل فعال مشاكل الجهاز الهضمي، مثل

القرحة ومتلازمة القولون العصبي، وفقاً لما أكده موقع

TheHealthSite الطبي.

فوائد الكركم مع الماء في محاربة الالتهابات

الكركم مع الماء غني بالمركبات النشطة بيولوجياً التي

توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وأهم هذه

المركبات هو الكركمين، وهو عامل قوي مضاد للالتهابات.

ووفقاً لما ذكره موقع Allo Health الطبي الهندي؛ فإنّ

الكركمين هو مضاد قوي للالتهابات التي تصيب الجسم.

والالتهابات هي استجابة طبيعية لإصابة أو عدوى في

الجسم، ولكن عندما تصبح مزمنة، فإنها يمكن أن تؤدي

إلى العديد من المشاكل الصحية، وقد تم ربط الالتهاب

المزمن بأمراض القلب والسرطان ومجموعة متنوعة من

الحالات الأخرى.

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات، وجد أن ماء

الكركم له أيضاً تأثيرات مضادة للأكسدة التي تساعد على

حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي

جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا،

وتساهم في تطور الأمراض المزمنة.

ومن فوائد ماء الكركم الأخرى أيضاً أنه يعمل على تقوية

جهاز المناعة، وحماية الجسم من العدوى والأمراض.

فوائد الكركم مع الماء في إزالة السموم

يمكن أن يلعب ماء الكركم أيضاً دوراً في إزالة السموم،

إذ إنّ المركبات الموجودة في الكركم تدعم وظائف الكبد،

وهو أمر مهم للتخلص من السموم من الجسم.

فوائد الكركم مع الماء الأخرى

يخفض ارتفاع الكولسترول

يخفض ارتفاع السكري

يخفض ارتفاع ضغط الدم

يمنع أمراض القلب

يقلل من أعراض الجيوب الأنفية

يساعد في عملية الهضم

يمنع الإصابة بمرض الزهايمر

يحسن صحة الجلد

وأخيراً إذا كنت لا تستطيع إلا أن تشعر بالغثيان عند

الاضطرار إلى شرب ماء الكركم كل صباح؛ فقط أضف إليه

قليلاً من الزنجبيل والعسل!