شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.. "إليك تطورات قيمة الجرام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر الذهب في السعودية خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 تغيرات في سعر بيع وشراء الذهب، وفي هذه الصفحة، نعرض لكم سعر الذهب في السعودية الان بالريال السعودي والدولار الأمريكي وفقاً لأسعار بورصة الذهب العالمية ومحلات ومتاجر الذهب بالسعودية مباشر لعيار (24-22-21-18-14-12) والأونصة والجنيه وكيلو الذهب.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-10-2023

سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيهًا للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 2948.5 جنيه للبيع، و2925.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 2702.75 جنيه للبيع، و2682 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة نحو 2580 جنيهًا للبيع، و2560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم نحو 2211.5 جنيه للبيع، و2194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم قيمة 1720 جنيهًا للبيع، و1706.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر لنحو 1474.25 جنيه للبيع، و1462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم نحو 1105.75 جنيه للبيع، و1097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد نحو 20640 جنيهًا للبيع، و20480 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 نحو 2007 دولارات للبيع، و2005 دولارات للشراء.