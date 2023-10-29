عدن - ياسمين التهامي - خبير سعودي يكشف طريقة مذهله للتخلص من الصراصير والنمل وطردها من المنزل بأبسط الأشياء.. تعرف

الأحد 29 اكتوبر 2023 الساعة 13:33

ن الأمور الطبيعية هي تواجد النمل والصراصير خاصة في فصل الصيف، فجميع الحشرات تنتشر مع أرتفاع درجة الحرارة وذلك بسبب عدم تحملهم لهذه الدرجة فيلاحظه الكثير داخل المنازل بشكل كبير، وهذا من الأمور التي تسبب إزعاج لجميع ربات المنزل وذلك بسبب خوفهم على الأطفال والأفراد المتواجدين داخل المنزل لأن هذا يؤدي إلى تسمم الطعام بشكل كبير، ورغم الكثير من المحاولات المتنوعة إلى أنها عادتا ما تفشل في التخلص منه، ومن خلال هذا المقال قررنا أن نلقي الضوء على طريقة جبارة في التخلص من النمل والصراصير في وقت قليل جدًا. طريقة التخلص من النمل والصراصير سوف تتمكن من التخلص من هذه الحشرات من خلال بعض الأشياء البسيطة التي يجب عليك فعلها بشكل مستمر لكي تحصل على منزل نظيف وخالي من الحشرات : أولًا يجب عليك مسح الأرضيات والرخام الوجود في المنزل باستمرار عن طريق استخدام الماء والمنظف والمطهر فهذا يساعد في التخلص منهم بشكل سريع. عادتا ما يلجأ الحشرات إلى الأماكن التي يتواجد فيها الطعام لذلك يجب أن تتخلص من جميع بقايا الطعام التي تتركها في المطبخ بالإضافة إلى تجنب ترك أي طعام خارج الثلاجة. أيضًا يجب غسل أواني الطعام والأطباق بشكل مستمر وعدم ترك أي شيء دون غسله في الحال لأن هذا الذي يسبب في وجود النمل. يمكنك وضع خليط الماء المضاف إليه السكر وصودا الخبز في الأماكن التي يتردد عليها النمل والصراصير لأنهم لا يستطيعون تحميل رائحته. الخل، من المواد المستخدمة للتخلص من النمل بطريقة نهائية عن طريق خلطه مع كمية صغيرة من الماء ووضعه في رشاش مياه ثم يتم الرش على الأماكن التي يتواجد فيها حيث أن رائحته منفرة للنمل. الماء و الصابون، وله طريقتان للاستخدام الأولي عن طريق الرش في تجمعات النمل و الحشرات أو وضع أناء مفتوح يحتوي على الصابون والماء بجانب أماكن تجمع النمل. الملح ، يعتبر الملح من إحدى أفضل وأقوي الطرق لإبادة النمل والحشرات الزاحفة، وذلك عن طريق إضافة كمية صغيرة من الملح إلى الماء المغلي و التقليب جيدا حتى تذوب حبيبات الملح تماما وتختلط بالماء، ثم يتم صب المحلول الملحي في زجاجة رش، ونقوم برش جميع الأماكن التي يتجمع عندها النمل والحشرات الأخري. الليمون، يعتبر عصير الليمون من أحدي الطرق الفعالة للتخلص من النمل والحشرات الأخري، طريقة الاستخدام يضاف عصير الليمون الخام إلي زجاجة رشاشة ويمكن إضافة القليل من الماء إليه ويتم رش الأسطح والزوايا الجانبية خاصة بالمطبخ وعند البالوعات لأن هذه هي أماكن التجمع للنمل والحشرات و يتم عمل هذه الخطوة مرتين يوميا. يمكنكم أيضا طرد النمل باستخدام بعض المواد الغذائية وغير الغذائية المتوفرة بمنزلك ومنها الآتي، مسحوق القرفة المطحون، مسحوق الفلفل الحار المطحون، مسحوق الفلفل الأسود المطحون، مسحوق الفلفل الحريف، مسحوق البن المطحون، دقيق الذرة، الطباشير، بودرة الأطفال، وضع أكياس الخزامى النعناع في خزانات الملابس، والأدراج والمكتبات الخشبية، وأماكن التخزين، لمنع أي فرصة لتواجد النمل . مخلوط السكر المطحون وبكربونات الصوديوم، يجب وضع كمية متساوية من السكر المطحون وبكربونات الصوديوم، ثم نبدأ بوضعها على جوانب الحوائط وفي الأركان والأماكن التي لا يستخدمها الأطفال ، وسوف يبدأ النمل في التجمع عندها بكثرة لأنه سوف يتسارع من أجل أكل السكر و حمله إلي مسكنه لتخزين ما تبقي منه لإطعام بقية النمل، وبذلك يتناول جميع النمل المخلوط. وبمجرد تناول النمل والحشرات الزاحفة لهذا المخلوط من بيكربونات الصوديوم والسكر المطحون إلى النمل فإنه يتفاعل مع الأحماض الموجودة بالمعدة، ويبدأ الجهاز الهضمي بالتفاعل وينتج عنه بعض الغازات، ولأن النمل لا يمكنه التخلص من الغازات الموجودة داخل جسمه نظرا لطبيعته التكوينية فإنه يبدأ في مرحلة عدم الاتزان و فقد قواه في الحال ويموت. أسباب انتشار النمل والصراصير في المنزل يوجد بعض الأسباب التي تساعد على انتشار الحشرات يجب تجنبها من أجل التخلص منهم والحفاظ على نظافة الماء : سوء نظافة المنزل من أكثر الأسباب التي تساعد على انتشار الحشرات وخاصةً عدم نظافة المطبخ والحمام. أيضًا وجود الحلويات في الأماكن المكشوفة في المنزل من الأشياء التي تساعد في انتشار النمل. يجب الحفاظ دائما علي نظافة البالوعات و تجنب عدم تجمع النفايات بجوانبها وعليها لأنها تسبب في انتشار العديد من الميكروبات و الفطريات وبالتالي انتشار النمل و الصراصير. أدعية لطرد كافة أنواع النمل من المنزل النمل من الحشرات المذكورة في القران الكريم و ذكر أكثر من مرة لذا وجب علينا التنبيه عن ما يلي، قبل إبادة و قتل النمل يجب علينا قول بعض الأدعية حيث أنها مخلوق من مخلوقات الله ويجب أن ننبهها أنها تقوم بالأذي لمنازلنا و أسرتنا ونعطها الفرصة للهرب، و من الأدعية التي ذكرت عن النبي محمد صل الله عليه وسلم أنه عندما تري النمل في المنزل. بأسم الله نحن بالله وبالشرع معك أذهب إلى حالك لا نريد أن نأذيك.* يجب أن يقال هذا الدعاء 3 مرات كل ليلة * اللهم إني أعوذ منكن ومن شركن ارحلوا عنا وإلا أذيناكم. اللهم يا رب النمل و رب النحل و يا رب كل الحشرات التي سخرتها في هذا الكون والإنسان أسالك أن تبعد النمل عن بيتي وتعينني على عدم إلحاق الأذى به. أيها النمل إني أخرج عليكن إلا خرجتن من داري فإني أكره أن تقتلن في داري خبير سعودي يكشف طريقة مذهله للتخلص من الصراصير والنمل وطردها من المنزل بأبسط الأشياء.. تعرف عليها