شكرا لقرائتكم خبر عن قولوا وداعاً لأمراض السرطان والجلطات الدماغية..إذا تناولت هذه الثمرة على الريق ستودع معاناتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعمل الثوم على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يساعد على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية وزيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم. هذا يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يساعد الثوم على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، حيث يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين.



يعد الثوم أيضًا مضادًا للأمراض الفطرية المعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو. فالثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا وتساعد على محاربة العدوى.

ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، وهو مسبب للأمراض الهضمية، وبالتالي فإن له دور هام في مكافحة الأمراض.

قد يعالج تناول الثوم على الريق نزلات البرد، ولكن لا توجد دراسات توضح ذلك بشكل واضح. فالثوم يعتبر مضادًا حيويًا ويعزز الدورة الدموية.



يحمي المثانة من الأمراض ويزيد من نشاط الكبد ويقويه لطرد السموم من الدم. ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق بانتظام لمدة 6 أشهر يوميًا أنه يعالج كسور العظام ويعزز قوة العظام، خاصةً لدى الأطفال. كما أنه مطهر للفم والمريء ويعالج التهابات اللثة ويقوي الأسنان.

تناول الثوم على الريق يساعد على تخليص الجسم من البلغم ويقلل من الصداع والغثيان.

يمكن استخدام الثوم لتكثيف الشعر وعلاج تساقطه، ولزيت الثوم له فوائد صحية وجمالية. كما يساعد الثوم في علاج الضعف، حيث يمكن تناول 5 فصوص من الثوم يوميًا أو خلطها بالسمن النقي، ومضغ خمس فصوص من الثوم وشرب الحليب في الصباح. تساعد هذه الوصفة على علاج العقم لدى النساء، فالثوم له خصائص تفيد الرجال أيضًا.



من فوائد تناول الثوم على الريق أيضًا أنه يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم، حيث يحتوي على مادة الدياليل التي تقاوم تكوين الخلايا السرطانية في الثدي. وبالتالي، يساعد الثوم الجسم على زيادة إفراز الإنزيمات التي تثبط نمو الخلايا السرطانية في الجسم. وأظهرت التجارب التي أجريت في المعهد الوطني الأمريكي على الحيوانات أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية.

تمنع ترسب المواد الكيميائية في الدم التي تسبب الأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة وسرطان المعدة وسرطان الجلد. ببساطة، فإن فوائد تناول الثوم على الريق تتمثل في تعزيز جهاز المناعة لمكافحة الخلايا السرطانية.



فوائد الثوم على الريق والسكري تشمل أيضًا تحسين نسبة السكر في الدم. أظهرت الدراسات الحديثة أن الثوم يقلل من مستوى سكر الجلوكوز في الدم، مما يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول.

على الرغم من أن هذه الدراسات أجريت على الحيوانات المصابة بمرض السكري ولم تثبت صحتها على البشر بشكل قاطع، إلا أن الأدوية التي تحتوي على زيت الثوم مثل الميتفورمين أثبتت فعاليتها في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تجارب المرضى، حيث تحسن معدل الأنسولين في الدم.

ومن بين فوائد الثوم الأخرى لعلاج الصداع النصفي، يقلل تناول الثوم كل صباح فور الاستيقاظ من آلام الرأس مثل الصداع والصداع النصفي. يمكن مضغ فص ثوم أو عصره واستخلاص ماؤه ووضع نقطتين منه في فتحة الأنف، أو هرسه ودهنه على الجبهة أو الرقبة لتخفيف الألم.



يمكنك تحضير مشروب صحي ومفيد للجسم من خلال غلي الثوم مع الحليب. قوموا بقطع حوالي 5 فصوص من الثوم وأضيفوها إلى وعاء مع كمية مناسبة من الحليب. قوموا بغلي الخليط حتى يتجانس ويصبح متجانس. بعد ذلك، قوموا بإزالة الوعاء من على النار. يمكنكم تناول هذا الخليط مع الوجبات الرئيسية يوميًا أو كل صباح على الريق.