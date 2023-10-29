شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تخلص منها فورا.. 7 أشياء موجودة في الثلاجة والغرف والبلكونة تصيبك بالقاتل الصامت..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الفطر الاسود من الأمور التي تسببت في إثارة القلق والذعر بين مختلف شعوب العالم، بعدما انتشر من دولة الهند، وازداد القلق في مصر بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية استعدادها لبدء تجهيز أول غرفة عزل في مصر لمرضى الفطر الأسود خلال الفترة الماضية.

وخاصة بعدما أعلنت الوزارة أن أعراضها تتشابه مع أعراض كثيرة من وباء فيروس كورونا بل هو أشد فتكا منه، ويتسبب في تدهور الحالة الصحة بشكل كبير ويمكن أن يؤدي الأمر إلى الوفاة.

آ

حيث صرح أحمد شاهين استاذ الفيروسات، أن هناك أشياء كثيرة موجودة ثلاجة المنزل قد تتسبب في انتقال الفطر الأسود للإنسان ولكل أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن تلك الأشياء هي: بعض الفواكه والخضروات، والخبز المحفوظ في الثلاجة الذي به عفن، والفواكه والبقوليات المتعفنة بالاضافة إلى الأشياء المهملة في الثلاجة لفترات طويلة.

آ

أعراض الإصابة بالفطر الأسود:

حمى

سعال شديد

ألام مزمنة في الصدر.

ضيق في التنفس

تورم شديد في الوجه

صداع مزمن .

احتقان في الجيوب الأنفية.

الام في البطن.

غثيان.

دم في البراز

نزيف بالجهاز الهضمي

تورم العين

جلطات متعددة ومتتالية.

فقدان الوعي.