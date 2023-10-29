شكرا لقرائتكم خبر عن كنز رباني موجود في منزلك..عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجعك شاباً عشريني خلال فترة بسيطة جداً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دائما الأعشاب الطبيعية لها العديد من الفوائد،وهذه العشبة تعد من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية، حيث تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل،ويستخدم الطب الصيني التقليدي منذ القدم، عشبة “الجنسنج “كمهدئ يخفف من حدة القلق والتوتر وفي علاج الأرق ،ومن أبرز فوائدها:

تقوية الذاكرة

اشتهرت عشبة الجنسنج باستخداماتها لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، وتعزيز الذاكرة وباعتبارها منشط ذو مفعول قوي، ومساهم في إزالة الإجهاد، والتعب المزمن، وينصح بها الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني.

علاج الزهايمر

واثبتت دراسة أن تناول جذور الجنسنج يوميًا ولمدة 12 أسبوعا يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر.



تعزيز الوظائف العقلية

ساهم في تعزيز العمليات الذهنية من حساب وتفكير وردود الفعل أيضًا، إذ بينت الأدلة وبعض الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والجنسنج لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38-66 عام.

علاج أمراض الرئة

يساهم تناول الجنسنج في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والربو، كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض.

علاج لضغط الدم المرتفع

بينت بعض الدراسات وجود أدلة على أن تناول الجنسنج قد ساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة