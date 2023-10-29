شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول تدخل مباشر من تركيا في غزة وأردوغان يقصف نتنياهو بأقوى ما لديه (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تصعيد منذ بدء الأزمة في غزة، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً عنيفاً على إسرائيل واصفاً ما يحدث في غزة بأنه حرب إبادة تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن. وفي كلمة القاها أمام البرلمان التركي أمس الأربعاء، وصف أردوغان الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه أكثر دموية و فظاعة ووحشية. وقال أردوغان أن تصف الذين قتلوا في غزة هم الأطفال، والنصف الآخر هم أمهاتهم وكبار السن. مشيراً إلى أن هذه الصورة تكشف ان هدف اسرائيل ليس مجرد الدفاع عن النفس، وهدفها هو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واوضح أن لا يوجد دولة في العالم تستخدم طائرتها الحربية لقصف المدن ليل نهار بهدف قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وأماكن العبادة والمدارس والأسواق والمباني، مضيفاً ان وحشية إسرائيل لا تتوقف عن الطيران الحربي ولكنها تستخدم أيضاً الدبابات ومدافعها ضد المدنيين. وفي أقوى تحدي منه للغرب، قال أردوغان أن الغرب كله أعلن أن حماس منظمة إرهابية، لأن الغرب مدينون لإسرائيل بالكثير، لكن تركيا لا تدين لإسرائيل بشيء، لذلك تعلن أن حماس ليست منظمة إرهابية ولكنها مجموعة تناضل من أجل تحرير ارضها حسب قوله. وشدد أردوغان على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، وتسمية اللصوص لصوص، والقتلة قتلة، لأنه إذا لم يتم التعامل معهم بهذه الطريقة فلن يكون هناك سلام في المنطقة. لمشاهدة الفيديو https://fb.watch/nVNmtx4bWn/?mibextid=Nif5oz

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: أول تدخل مباشر من تركيا في غزة وأردوغان يقصف نتنياهو بأقوى ما لديه (شاهد الفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.