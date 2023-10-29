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عدن - ياسمين التهامي - علاج مسمار القدم بدون جراحة.. تخلص من عين السمكة المزعجة بـ4 خطوات

هناك العديد من الحلول من أجل علاج مسمار القدم، وهي منطقة من الجلد السميك والمتقشر تتشكل نتيجة الاحتكاك أو الضغط، ويمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم، ولكنه أكثر شيوعًا في القدمين، ويعد مسمار القدم أو عين السمكة مشكلة مزعجة ومؤلمة يمكن تجنبها أو علاجها في المنزل وقد لا تعود مرة أخرى، فما أسباب عين السمكة وكيف يتم علاجها دون تدخل جراحي؟، هذا ما نعرضه عبر القاهرة 24.

يمكن علاج مسمار القدم في المنزل باستخدام العلاجات المنزلية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ويحدث في الغالب بسبب ارتداء أحذية ضيقة أو غير مريحة، أو المشي أو الوقوف لفترات طويلة، أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في أنشطة أخرى تضع ضغطًا على القدمين، وكذلك بعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري أو التهاب المفاصل.

وتشمل أعراض مسمار القدم، ظهور منطقة من الجلد السميك والمتقشر في القدم مع وجود ألم أو تهيج عند الضغط عليها.

وفيما يلي خطوات العلاج المنزلي لمشكلة مسمار القدم:

علاج مسمار القدم من الصيدلية

يمكن اللجوء إلى علاج مسمار القدم من الصيدلية إن لم تجدي الطريقة السابقة للتخلص منه أو عاد مجددًا، مثل الاستعانة ببعض الأدوية التي تعمل على تقشير الجلد بقوة، واستخدام مواد الترطيب القوي معها، كذلك اتباع تعليمات الصيدلي عند الاستخدام، وقد يلجأ البعض للاستعانة بالصيدلي لإزالة الطبقة الجافة من الجلد بأداة طبية لها استخدام خاص.

وإن لم تجدي العلاجات الصيدلية قد يضطر المريض لخيارات العلاج الطبي وهي إزالة مسمار القدم جراحيًا، أو استخدام الليزر لإزالة مسمار القدم.

مسمار القدم والفازلين

هناك علاقة علاجية بين مسمار القدم والفازلين، إذ أن الفازلين مادة مرطبة قوية وتحبس المياه في المنطقة التي تغطى به، لذلك ينصح بدهن المنطقة المصابة بالفازلين وتغطيتها منعًا لتلوثها، مما يسهم في تطرية الجلد وسهولة التخلص منه والحفاظ على المنطقة المحيطة من امتداد مسمار القدم.

مرهم لعلاج مسمار القدم

يمكن استخدام مرهم لعلاج مسمار القدم وكذلك الملصقات المتخصصة بمسمار القدم والتي تحتوي على ما نسبته 40% من حمض الساليسيليك، بالخطوات التالية:

انقع القدم في الماء الدافئ لحوالي 10 دقائق حتى يُصبح الجلد طريًا.

استخدم حجر خفاف للتخلص من الجلد الجاف عن طريق نقعه في الماء الدافئ ومن ثم تمريره على مسمار القدم بحركة دائرية لطيفة مع ضرورة عدم الإفراط في الكشط حتى لا يحدث نزيف وعدوى.

جفف القدم بقطعة قطنية نظيفة.

استخدم الكريم أو المرطب أو الغسول الذي يحتوي على حمض الساليسيليك على مكان المسمار حتى يتمكن من إذابة بروتين الكيراتين المُسبب للمسمار، لكن لا يُنصح باستخدامه للأشخاص الذين يُعانون من حساسية الجلد أو ضعف الدورة الدموية أو داء السكري.

ضع ملصق فوق البثرة لحمايتها من ملامسة الحذاء وتسريع التخلص منها.

ارتداء الأحذية الطبية

حال وجود حالة من تشوه القدم في الأساس فقد يلجأ الطبيب إلى الأحذية الطبية المبطنة بحشوات صنعت خصيصًا لتقويم العظام لمنع تكون مسامير القدم مستقبلًا.

علاج مسمار القدم في المنزل

من طرق علاج مسمار القدم في المنزل تطبيق العسل عليه للتخلص من الجلد الميت، عبر نقع القدم في الماء الدافئ المخلوط مع العسل، ومن ثم تقشير المسمار بحجر الخفاف وترطيب القدم في النهاية.

وأيضًا يُساعد الصبار في زيادة مرونة الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويُمكن الاستفادة منه عن طريق نقع القدم في الماء الدافئ المُضاف له جل الصبار لمدة 10 دقائق، ومن ثم فرك المسمار وتقشيره وترطيب المنطقة.

وقد تكون صودا الخبز خيارًا علاجيًا فعالًا، وتُستخدم بعد نقع القدم في الماء الدافئ وتجفيفها عن طريق خلط الملح مع صودا الخبز ووضعها على مسمار القدم، ومن ثم يتم لف ضماد حوله للحفاظ على الخليط مكانه لمدة 15 دقيقة، بعدها تُشطف المنطقة جيدًا وتُرطب.

وأيضًا قد يفيد وضع الثوم المهروس على عين السمكة لتخفيف الألم والتخلص من البكتريا العالقة على مسمار القدم، ولكن قد تشعر في البداية ببعض الحرقة.

علاج مسمار القدم

علاج مسمار القدم بالليمون

كما يمكن علاج مسمار القدم بالليمون، من خلال نقع قطعة من القطن في عصير الليمون وتطبيقها مكان مسمار القدم مع الفرك بخفة لبضع دقائق، بعدها تُشطف القدم وتُرطب.

علاج مسمار القدم

مضاعفات مسمار القدم

إذا لم يتم علاج مسمار القدم، فقد يؤدي إلى تقرحات أو عدوى يمكن أن تؤدي العدوى إلى تورم واحمرار وألم في المنطقة المصابة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتشر العدوى إلى مناطق أخرى من الجسم، لذلك ينصح بالوقاية من الإصابة بـ مسمار القدم من خلال التالي:

ارتداء أحذية مريحة مناسبة لحجم قدميك.

تجنب ارتداء الأحذية الضيقة أو غير المريحة.

ارتداء الجوارب القطنية.

ترطيب قدميك بانتظام.

تجنب المشي أو الوقوف لفترات طويلة.