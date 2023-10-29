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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة/ قارنوا بين ثروة الزعيم عادل إمام والفرعون محمد صلاح فكانت النتيجة صادمة! نقطة في بحر!!

يعد الزعيم عادل إمام من الممثلين الذي تركوا بصمة مميزة بعالم الفن سواء في مجال الأعمال الدرامية أو في عالم السينما وأصبح أشهر فنان عربي في القرن العشري وحقق ثروة كبيرة..

وتبلغ ثروة الفنان عادل إمام نحو 100 مليون دولار بما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريباً وفقا لموقع CELEBRITY NET WORTH، المتخصص في تقدير ثروات المشاهير في العالم،.

وأكد الموقع أن هذه الثروة الصافية للفنان عادل إمام قد جمعها بعد مشوار فني طويل بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن، لعب خلالها أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات والكثير من الأعمال الدرامية، حيث اشتهر في المقام الأول بالكوميديا لكنه استطاع أن يلعب بطولة العديد من الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي.

وشارك عادل إمام في عدد من الأعمال الدرامية المميزة خلال مشواره الفني، منها، دموع في عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر، عفاريت عدلي علام، وشارك خلال الفتر ة الأخيرة بـ مسلسلات العراف، مأمون وشركاه، عوالم خفية، وغيرها.

كما شارك الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال المميزة منها، أفلام مرجان أحمد مرجان، حسن ومرقص رفقة الفنان العالمي عمر الشريف، وفيلم وبوبوس رفقة الفنانة يسرا.

ويثير فضول الجماهير معرفة ثروة النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي ومقارنتها بثروة الزعيم.

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ثروة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبلغ الآن نحو ٩٠ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ٦٦.٩ مليون جنيه إسترليني.

ونجح محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في في البريميرليغ.

ويحتل صلاح (31 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.