شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا لطبيب الاسنان.. طريقة سحرية للحصول على اسنان بيضاء وإزالة الجير منها بأقل تكلفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اصفرار الاسنان من اكثر المشاكل التي تعانى منها الناس بسبب تراكم بقايا الأطعمة التي تترسب عليها وتتكون طبقات جيرية مع الوقت، مما يؤثر ذلك على مظهر الابتسامة عند الضحك، كما أن الإهمال في تنظيف الأسنان كل يوم قد يتسبب في مشاكل صحيه كثيره والتهاب اللثة ايضا، وهذا ما سوف نستعرضه اليوم عن افضل الطرق لتبييض الانسان بسهوله في المنزل دون الذهاب الى طبيب الاسنان ودفع الأموال العديدة وننصح ايضا بتنظيف الأسنان مرتين كل يوم مع استعمال مبيضات الأسنان.

طرق تبييض الاسنان وازاله البقع الصفراء والجيريه

استخدام معجون أسنان سنسوداين مبيض

يساعد على تخفيف الحساسية والحماية منها كما انه يقضي على التسوس ويزيل البقع الجيرية من اسطح الاسنان يحمي اللثة من الالتهاب ويعيد بياض الأسنان بشكل طبيعي.

يوجد فرشاه داخل هذا القلم المبتكر الذي يعطي كمية ملائمة من جيل التبييض لسهولة الاستخدام اثناء تبييض الاسنان حيث انه يخرج بشكل دفعه من فقاعات الاكسجين النشطه التي تزيل البقع الصعبه في الحال..