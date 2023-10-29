مليشيا الحوثي توزع استمارات لمعرفة الانتماء السياسي لأساتذة الجامعات

المنامة - ياسر ابراهيم - وزعت مليشيا الحوثي استمارات جديدة على أساتذة جامعة صنعاء وجامعات أخرى لمعرفة انتمائهم السياسي.

ونشر الدكتور جمال عون من أساتذة جامعة صنعاء صورا لاستمارة حوثية تطالب فيها المليشيا من أساتذة الجماعات تقديم جميع أنواع المعلومات والتفاصيل الشخصية والعائلية وأماكن الإقامة والسكن.

وتتضمن الاستمارة الحوثية أيضا تقديم معلومات شاملة عن الهوية السياسية والانتماء الحزبي لكل أساتذة الجامعات.

وتبرر المليشيا تلك الاستمارة بأنها محاولة من مركز مستحدث يتبع القيادي الحوثي أحمد حامد، يدعى المركز الوطني لبناء القدرات ودعم القرارات، في ظل حملة حوثية جديدة تنوي فيها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وتساءل الدكتور جمال عون عن أسباب ذكر الانتماء السياسي لأساتذة الجامعات.



وكانت مليشيا الحوثي قد وزعت في الشهرين الماضيين استمارات شاملة في صنعاء وإب ومحافظات أخرى على عقال الحارات تطالب فيها بتفاصيل شاملة عن السكان وأملاكهم المنقولة والثابتة وأسلحتهم وكل ما يتعلق بهم.