شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة شهية ورخيصة الثمن تحميك من مرض خطير لا علاج له..تعرف عليها وتناولها ولو مرة في الاسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ان أكثر ما يخشاه الرجال والنساء هو الاصابة بمرض الخرغ المبكر ، او ما يطلق عليه الزهايمر . هذا المرض الخطير يجعلك تنفقدك كل شيء ، وهو المرض الذي اصيب به الرئيس الامريكي الراحل رونالد ريجان . وعجز كل اطباء أمريكا والعالم معالجة ريجان ، وتقول زوجته نانسي " الموت ارحم من الاصابة بهذا المرض ، فقد كان رونالد اذا هرج الى الشارع بضع خطوات فإنه يعجز عن العودة الى البيت ولا يعرف طريقه .

حيث أكد علماء من جامعة شرق إنجلترا، أن تناول العنبية حادة الخباء بانتظام، يحسن الذاكرة وينشط الدماغ.

وأفاد الباحثون، أن ثمار العنبية حادة الخباء تحسن الذاكرة العرضية وكذلك نشاط الدماغ، وفق "نوفوستي".

ومن جهته، قال ديفيد فازور المشرف على التجربة:" أخذنا بالاعتبار، أن العنبية حادة الخباء تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا من تحسين الذاكرة ونشاط الدماغ، ولذا علينا أن نحدد ما إذا كان لها نفس التأثير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية تنكسية".

وحث الباحثون، على إضافة الثمار الأخرى والمكسرات والسبانخ إلى جانب العنبية حادة الخباء إلى النظام الغذائي.