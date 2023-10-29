الحكومة ترحب بتنظيم رحلات لشركات الطيران المصرية للمطارات في المناطق المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية الأحد، عن ترحيبها بتنظيم الرحلات أمام شركات الطيران المصرية التي ترغب في تسيير رحلات إلى المطارات في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، مع وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد حلمي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

ناقش الجانبان، "عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز علاقات الشراكة بشتى مجالات قطاع النقل الجوي، والإجراءات المصرية الأخيرة المتعلقة بدخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الأراضي المصرية والحلول الكفيلة لتسهيل السفر".

كما ناقش الجانبان "فتح الرحلات الجوية المباشرة من مطارات المناطق المحررة وخاصة مطار الريان الدولي بحضرموت إلى مطار القاهرة الدولي".

ورحب وزير النقل باسم الحكومة "بتنظيم الرحلات أمام شركات الطيران المصرية إلى المطارات في المناطق المحررة في حال رغبة تلك الشركات".

وأبدى استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتلك الشركات، وكذا التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية في مجال الطيران لدى الجانب المصري والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال النقل الجوي".

من جانبه أكد وزير الطيران المصري، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاهتمام بمعالجة كافة القضايا التي جرى مناقشتها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.