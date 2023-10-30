عدن - ياسمين التهامي - "سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

الاثنين 30 اكتوبر 2023 الساعة 00:47



اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار.



سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاع?ا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیان?ا الرضیع في المطار. ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلال?ا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار.



سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!