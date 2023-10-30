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عدن - ياسمين التهامي - “بها سمُ قاتل”…. طبيب ألماني يحذر من تناول 7 أنواع من المكسرات… إياك تأكلها مهما كلف الأمر!!!

الموز هو واحدة من أشهر الفواكه حول العالم، وهو معروف بنكهته اللذيذة وفوائده الصحية العديدة، إنه يُعَدُّ من أكثر الفواكه استهلاكًا على مستوى العالم، ويُفضَّله الكثيرون بسبب طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، الموز يحتوي على تركيبة غنية من العناصر الغذائية الأساسية، وهي تشمل الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، وينصح الكثير من الاطباء بتناول الموز لما يحتويه من قيمة غذائية عالية سواء كان للكبار او الصغار ولكن في هذا المقال سوف نتناول ما يشاع حول ان الموز ضار والابحاث التي تم عملها في هذا المجال وايضا سوف نتحدث عن الفوائد المعروفة للموز.فوائد صحية للموز

دعم صحة القلب: يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

تعزيز الهضم: الألياف الموجودة في الموز تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تحسين مستوى الطاقة: نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات، يمكن للموز أن يزيد من مستوى الطاقة ويساعد على تحسين الأداء البدني.

دعم الجهاز المناعي: فيتامين C الموجود في الموز يلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

تحسين صحة البشرة: الفيتامينات والمعادن في الموز تعزز صحة البشرة وتساهم في تقليل مشاكل الجلدما هو الخطر الضار من تناول الموز

يقول العالمان جيان ساوتيان ولياو ان تناول الموز من الممكن ان يسبب ضرر للانسان بسبب احتوائه على مادة مشعة من الممكن ان تضر الانسان حتى ولو كانت نسبة هذه المادة بسيطة وقليلة جدا.