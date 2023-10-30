شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة لتنظيف بشرتك في المنزل بكل سهولة وبفعالية تفوق قدرة اختصاصيي التجميل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنظيف البشرة في المنزل. أتحبين الاعتناء ببشرتك؟ يا لها من لحظة استرخاء لا مثيل لها! ومع ذلك، قد يكلّفك الأمر كثيراً عند زيارة خبير التجميل… لحسن الحظ، ثمة طريقة سهلة لتنظيف بشرتك بعمق بطريقة طبيعية دون اللجوء إلى خبير التجميل. بفضل هذه الوصفة المنزلية، ستحصلين على بشرة مشرقة في وقت قصير. إليك التفاصيل:

الخطوة الأولى: خذي حمام بخار

أترغبين بالحصول على بشرة مشرقة وخالية من الشوائب دون زيارة مختص؟ لا شيء يضاهي قدرة حمام البخار.

يعتبر البخار مثالياً لتفتيح المسام بشكل طبيعي وتوسيعها لتنظيفها بعمق.

اغلي نصف لتر من الماء وأضيفي 10 قطرات من زيت الليمون الحامض العطري. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. اخلطي المكونات.

أزيلي كامل المكياج مسبقاً وضعي وجهك فوق البخار. لمضاعفة تأثير البخار، ضعي منشفة فوق رأسك.

أغلقي عينيك لتجنب تهيجهما بفعل زيت الليمون الحامض العطري. ابقي على حالك لمدة 10 دقائق. أخيراً، جففي بشرتك من خلال التربيت عليها بمنشفة نظيفة.

الخطوة الثانية: أزيلي الرؤوس السوداء

بعد أن تصبح البشرة خالية من السموم، بإمكانك الإنتقال إلى مرحلة التخلص من الرؤوس السوداء.

أحضري منديلين ورقيين وضعيهما حول السبابة. اضغطي برفق على الرؤوس السوداء لإخراجها كما يفعل خبير التجميل.

قام حمام البخار بفتح المسام. لذا، ستخرج الرؤوس السوداء بسهولة.

بفضل زيت الليمون الحامض العطري المطهّر، ستتجنبين خطر الإصابة بعدوى. لن تحصلي على بثور حمراء كبيرة بعد ذلك.

استفيدي من تفتح المسام ومن تطهيرها وانتقلي إلى مرحلة التقشير. سيخترق المقشّر عندها بشرتك بسهولة أكبر.

الخطوة الثالثة: قشّري بشرتك

سيحضّر هذا المقشّر بشرتك للحصول على ماسك تجميلي. هو سيقوم بفتح مسام البشرة بكل لطف.

اخلطي الملح (أو السكر) مع عصير الليمون الحامض في وعاء. حضرّي عجينة.

ضعي هذه العجينة على وجهك عن طريق تدليكه بحركات دائرية لبضع دقائق. اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء النظيف.

الخطوة الرابعة: ضعي الماسك

لقد تخلصت بشرتك الآن من الشوائب جميعها وأصبحت جاهزة لتتلقى الماسك المنزلي الصنع. ستمتص بشرتك جميع مكونات الماسك.

ما السبيل إلى اختيار الماسك المناسب؟ للقيام بهذه الخطوة الأخيرة، أنصحك باختيار ماسك بالليمون الحامض (راجعي كيفية تحضير الماسك في مقالة أخرى). ستعشقه بشرتك بالتأكيد.

إذا كنت لا ترغبين باستخدام أي ماسك، ضعي كريماً مرطباً على وجهك.

لماذا؟ لأن المقشّر أزال طبقة الحماية عن بشرتك. من المهم جداً إذن أن تقومي بحمايتها لأنها أكثر حساسية وضعفاً الآن.