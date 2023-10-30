شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مبيدات كيميائية..طريقة بسيطة للتخلص من الصراصير والنمل والناموس نهائيا وبلا عودة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة التخلص من الصراصير، لا يمكن للأمهات ترك الحشرات تتجول في المنزل، حيث تسبب تلك الحشرات انتشار الأمراض بين جميع أفراد الأسرة، وخاصة النمل والصراصير لأنهم من الحشرات سريعة الانتشار والتكاثر، ويتجولون في جميع أرجاء المنزل، ويمكن أن تقوم هذه الحشرات بلدغ أي شخص وتسبب له الإصابة بحساسية مفرطة، لذلك تحتار الأمهات في اختيار الطرق المناسبة للتخلص منها، حيث انتشرت هذه الحشرات منذ بدء الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك تحتاج الأمهات إلى طرق تقضي عليها حفاظاً على نظافة المنزل وصحة أفراد الأسرة، لذا سوف نستعرض لكم طرق التخلص من الصراصير والنمل.

طريقة التخلص من الصراصير نهائيا

تنتشر حشرات النمل والصراصير في المنزل بسرعة، وتتكاثر في الأماكن الباردة والمتواجد بها الأطعمة، ومن الصعب التخلص من هذه الحشرات بسهولة من خلال طرق بسيطة، كما أن هناك بعض المبيدات الحشرية التي لا يمكنها قتل هذه الحشرات، كما أن المبيدات تعد خطر كبير على صحة أفراد الأسرة، لذلك تتجنب الأمهات استخدامها داخل المنزل، ويمكن التخلص من هذه الحشرات المزعجة من خلال إتباع الطرق التالية.

التخلص من الصراصير بالفلفل الحار والأسود

لا يمكن لتلك الحشرات الصغيرة تحمل رائحة الفلفل الحار أو الأسود، حيث تكون رائحتهم نفاذة ولا يمكن لهذه الحشرات تحملها، لذلك يمكن وضع كمية من الفلفل الحار وملعقتان من الفلفل الأسود في زجاجة رذاذ مع إضافة كمية من الماء، ورش هذا الخليط على أماكن تجمع النمل والصراصير.

التخلص من الصراصير بالخل

يعتبر الخل من أسرع الخلطات التي يمكنها التخلص من الحشرات بشكل نهائي من المنزل، حيث يتم وضع نصف كوب من الخل مع كوب من الماء في زجاجة، و تقليب هذا الخليط، ورش هذا الخليط على الحشرات وجميع أركان المنزل لمنع تجمعها.

القضاء علي الصراصير بشرائح الليمون

الليمون من الأحماض التي لا تفضل الحشرات شمها أو تذوقها، لذلك يمكن تقطيع عدد من شرائح الليمون ووضعها على مداخل النوافذ، حيث يمنع الليمون دخول الحشرات، كما يمكن عصره ووضعه في زجاجة رذاذ ورش أماكن تجمع النمل والصراصير في الغرف والمطبخ وجميع الأماكن حتى يمنع تجمعه مرة أخرى