شكرا لقرائتكم خبر عن يجهلها الكثيرون..7 أشياء في مطبخك تصيبك بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة ..تعرف عليها فوراً؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - معلومات يكاد لا يعرفها البعض وتكمن في أن هناك مخاطر كامنة في المطبخ ، يمكن أن تصيبك بأمراض .
قد تؤدي إلى السرطان وربما الوفاة لو قدر الله , فإذا كنت تشعر بالخطر ، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة حول مطبخك وربما تغيير بعض العادات .
7 أشياء في المطبخ تجعلك مريضا
الطعام الفاسد
لدينا جميعا تقريبا ، بعض الطعام في الثلاجة ، أو الخزانة ، يجب التخلص منه . يعد تناول الطعام ، أو طهي الطعام الذي تجاوز وقت تخزينه الأمن ، أمرا في غاية الخطورة . إذا كنت قلقا من الطعام ، فتخلص منه.لا تتذوقه ! لا يمكن تذوق كل أنواع البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي أو رؤيتها أو شمها .
تبدأ الوقاية من التسمم الغذائي عندما تتسوق . اختر الفواكه والخضروات غير المكدومة أو التي تظهر عليها علامات تلف الحشرات . لا تشتري المعلبات المنتفخة ، أو المنبعجة ، أو الصدئة على طول اللحامات . يجب ألا تحتوي العناصر المعبأة ، على فتحات ، أو تظهر عليها علامات بقع من التسرب .
مناشف المطبخ
مناشف المطبخ ، المصنوعة من القماش ، هي وسيلة أساسية ورائعة لتقليل استخدام المناشف الورقية . يأتي الخطر إذا كنت لا تغسلها كثيرا وتسبب تلوثا متبادلا على أسطح المطبخ . وفقا لإحدى الدراسات ، فإن 75 بالمائة على الأقل ، من مناشف المطبخ ، التي تم اختبارها تحتوي على بكتيريا القولونية ( السالمونيلا أو الإشريكية القولونية ) . لذلك استخدم مناشف منفصلة ، للتنظيف ، وإعداد الطعام وغسل اليدين . اغسل المناشف بالماء الساخن بعد كل استخدام .
فتاحة العلب
سواء كنت تستخدم فتاحة علب يدوية ، أو كهربائية ، فإن الشفرة تتعرض لمحتويات العلبة مع كل استخدام . يمكن أن يتسبب التلوث المتبادل بين منتجات اللحوم ، والخضروات ، والمشروبات في نمو البكتيريا . يجب غسل فتاحات العلب اليدوية بالماء الساخن والصابون ، بعد كل استخدام . أو وضعها في غسالة الأطباق إذا كانت آمنة في غسالة الأطباق . بالنسبة إلى فتاحات العلب الكهربائية ، امسح الشفرة بمنديل مطهر وجفف تماما لمنع نمو البكتيريا .
ألواح التقطيع
تسهل ألواح التقطيع تحضير الطعام ، وتحمي أسطح المطبخ . ولكن مع كل عملية قطع ، تظهر خدوش صغيرة يمكن أن تؤوي البكتيريا . إذا لم تستخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم والفواكه والخضروات النيئة ، فقد يكون اللتلوث المتبادل عواقب صحية وخيمة .
يجب غسل ألواح التقطيع الخشبية بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون . شطف جيدا بالماء الساخن وجفف بقطعة قماش نظيفة . لا تضع أبدا الألواح الخشبية في غسالة الأطباق لأنها يمكن أن تتلف . يجب وضع الألواح الزجاجية أو البلاستيكية في غسالة الأطباق لتنظيفها جيدا .
الإسفنج
بحكم التعريف ، الإسفنج ، سواء كان طبيعيا أو من صنع الإنسان ، عبارة عن بنية مسامية . في حين أن هذه المسام رائعة في امتصاص الانسكابات ، فهي أيضا بارعة جدا في الاحتفاظ بالرطوبة والبكتيريا التي يمكن أن تزدهر في تلك البيئة وتسبب المرض . يجب غسل الإسفنج بالماء الساخن والصابون ووضعه في م?ان به دوران جيد للهواء حتى يجف بعد كل استخدام . يمكن أيضا تنظيفها على الرف العلوي في غسالة الأطباق الأوتوماتيكية أو وضعها في الغسالة الدورة الماء الساخن . إذا كانت للإسفنجة رائحة غير تقليدية بعد التنظيف ، فتخلصي منها على الفور . الرائحة هي علامة على نمو البكتيريا المفرط .
المقابض
كم مرة يتم لمس المقابض والأيدي على خزائن مطبخك كل يوم ؟ ماذا عن مقابض باب الثلاجة ولوحة اللمس في الميكروويف ؟ هل أيدي الجميع نظيفة تماما في كل مرة ؟ على الأغلب لا . التلوث الناتج عن الأطعمة النيئة يترك بكتيريا مثل السالمونيلا والليستريا والإي كولاي وكذلك الخميرة والعفن على الأسطح . يمكن أن تسبب أي من هذه الكائنات اضطرابا في الجهاز الهضمي وبعضها خطير للغاية على الأطفال الصغار وضعف جهاز المناعة .
عبوات البلاستيك
يمكن العثور على الحاويات البلاستيكية في كل مطبخ تقريبا . لسوء الحظ ، ليست جميعها آمنة لتخزين الطعام . تحتوي العديد من الحاويات البلاستيكية القديمة على مادة بيسفينول أ أو بيسفينول ، وهي مادة كيميائية صناعية . الدراسات جارية حول الآثار الصحية المحتملة للتعرض ل BPA على الدماغ والنمو السلوكي للأجنة والرضع والأطفال .
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