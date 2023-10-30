تعز.. محتجون يطالبون بالقبض على قتلة رجل الأعمال "جبران العقيلي"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من المواطنين والتجار، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز المؤقت، للمطالبة بالقبض على قتلة رجل الأعمال جبران العقيلي.

وطالب المحتجون في الوقفة، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة الذين مازالوا فارين منذ مقتل جبران العقيلي قبل أكثر من أسبوع.

وندد المحتجون، بتفاقم حالة الانفلات الأمني في المدينة، مشددين على ضرورة سرعة التحرك والقبض على الجناة وإحضارهم أمام العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

يذكر أن جبران العقيلي مالك محل صرافة، قتل على يد مسلحين مجهولين يوم الأحد الماضي في شارع التحرير وسط المدينة، فيما فر الجناة الى جهة مجهولة.