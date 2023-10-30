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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على ثلاث أنواع من “المكسرات القاتلة” التي تدمر الجسم وتقضي عليه

نقوم بشراء كمية كبيرة من المكسرات على مدار الشهر من أجل التسالي كل ليلة حيث انها من الاطعمه المفيده والصحيه ويفضلها الكبير والصغير بسبب طعمها الرائع المميز ولا يقاومها أي شخص و تعطي طاقه رهيبه للجسم ولها فوائد عديدة في إعداد الأطعمة والحلويات كما أنها تستخدم في تزيين التورت بشكل مميز وعلى الرغم من كل هذه الفوائد للمكسرات، ولكن هناك بعض الأنواع الضارة التي سوف نتعرف عليها لأنها تضر الصحة العامة بالجسم اليكم التفاصيل.

أبرز أنواع المكسرات الضارة

سنتعرف اليوم على ثلاث أنواع من المكسرات المشهورة في جميع المحلات والأسواق قد تؤدي إلى الوفاة إذا تم تناولها والإفراط بها بشكل خاطئ لأنها ضاره بالصحه وتؤذي الجسم بشكل كبير وهذه المكسرات هي كالاتي.أهم أنواع المكسرات المفيدة والمغذية

توجد الكثير من الأنواع المفيدة لصحة الجسم و تمده بالمعادن والفيتامينات الهامة من بينها التالي:

الفستق يفضل العديد من الناس الفستق فهو عشاق الكثير لانه طعمه لذيذ ومميز به نسبة عالية من الألياف الغذائية المهمة لجسم الانسان

الكاجو من أنواع المكسرات المليئة بالفوائد التي لا عدد لها و لها تأثير فعال في تقليل ضغط الدم

اللوز له فوائد رائعه في الجسم بد ويضم الدهون الصحية الغير مشبعة

البندق من أفضل أنواع المكسرات المفيدة ويحمي الجسم من العديد من الأمراض وحماية صحة القلب.الفول السوداني يعتبر الفول السودانى من المكسرات المشهورة جداً والمحبوبة لدى الجميع لأن طعمه رائع مميز بنكهة المحمصة كما أن سعره مناسب لدى الجميع ولكن قد يسبب مرض سرطان الكبد في حالة الإكثار من تناوله خاصة أن جميع الناس بدأت تقوم بوضعه على الشاي للحصول على طعم رائع ومميز لهذا المشروب الجميل.

المكاديميا أثبت البحث العلمي أن هذا النوع من المكسرات به نسبة كبيرة من السعرات الحرارية إلى جانب أنها من الدهون الغير صحية تماماً وقد تؤدي إلى إصابة الجسم بالسمنه والكثير من الامراض الصحيه المتنوعة في حالة الإفراط من تناوله فأنصح الجميع بعدم الإكثار من تناول أي نوع من المكسرات فأي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.