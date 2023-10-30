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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أجمل من كل أميرات الخليج.. شاهد مضيفة طيران سعودية ظهرت اليوم بجمال لا يقارن
بعد مرور 4 أشهر على انضمامها إلى اسطول الخطوط الجوية السعودية، استطاعت مضيفة طيران سعودية أن تخطف الأنظار بملامحها البريئة وابتسامتها الساحرة، والأناقة والكاريزما التي تتمتع بها، بالإضافة إلى الجمال الشديد الذي اثار دهشة رواد مواقع التواصل وجعلهم يطلقون عليها العديد من الأوصاف، حيث اعتبرها البعض بأنها أجمل من الأميرة رجوة التي تزوجت مؤخراً من ولي العهد الأردني وخطفت أنظار العالم بجمالها الشديد.
وجاء تداول الفيديو الخاص بمضيفة الطيران الجديدة بعد أن قام الفنان السعودي فايز المالكي بنشره عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا.
وكان الفنان المالكي قد قابل قام بتصوير الفيديو أثناء سفره على متن الخطوط الجوية السعودية، وظهرت المضيفة الجديدة خلال الفيديو وهي ترحب بالمالكي قائلة: “نورتونا، فيما رد الأخير عليها: ترا نفخر ببنات بلدنا في أي مكان”، كما اوضحت إنها خريجة آداب إنجليزي وتعمل في شركة الخطوط السعودية منذ 4 شهور.
وتباينت تعليقات المتابعين على فيديو المضيفة السعودية، لكن تلك التعليقات تركزت في مجملها على التغزل بجمال المضيفة والإشادة بالحشمة والحجاب الذي حرصت على الالتزام به وعدم الانجرار وراء الشهرة والانفتاح المزعوم.
October 9, 2023