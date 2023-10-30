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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من هي الـ 14 دولة التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة