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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من هي الـ 14 دولة التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة
رفضت 14 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب صورة نشرها موقع سكاي نيوز فإن الدول هي: أستريا، كرواتيا ، فيجي، التشيك، غواتيمالا، هنغاريا، إسرائيل، جزيرة مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، أمريكا.
كما امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها: العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي.
فيما أيدت 120 دولة القرار من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران وسط تصفيق حار من الحضور.لن تصدق من هي الـ 14 دولة التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة ورفضت وقف إطلاق النار في غزة