شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ستظل خضراء لمدة شهر اواكثر في الثلاجه مثل الطازجه طريقة عبقرية لتخزين البقدونس والشبت والكبيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشبت والكزبرة والبقدونس كلها خضروات ذات نكهات مميزة تستخدم في أطباق متنوعة. بالإضافة إلى مزاياها العديدة ، يتم إضافتها إلى جميع الوجبات لمنحها نكهة خاصة ، مثل صنع البطاطس المحشوة أو البطاطس المهروسة أو الكفتة أو غيرها من الأطباق الشهية للكبار والصغار على حدٍ سواء. ستناقش المقالة التالية كيفية تخزين الشبت والبقدونس والكزبرة لأنها صحية للجسم وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات اللازمة لإعادة تشكيل الجسم ، ولكنها قد تتلف بسهولة ولا تحمل أوراقها الخضراء من أجل قبل أن تذبل بوقت طويل.

الطريقة الصحيحة لتخزين الشبت والبقدونس

أحضر كمية كافية من الشبت والبقدونس والكزبرة إزالة أي حشائش أو أشياء أخرى اجمعها في حزمة واحدة اغسله جيدًا بالماء لإزالة الأوساخ والغبار ضعه في مصفاة حتى يجف تمامًا استخدام المناديل الورقية لإزالة أي ماء يتجمع في الداخل وأخيرًا، لفها ضع المناديل في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، ثم ضع الأكياس في الثلاجة يجب أن تكون الأكياس معبأة بشكل صحيح يمكنك تخزين البقدونس عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعه في مناديل وأكياس.

فوائد الشبت والبقدونس

وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل حول فوائد البقدونس والشبت حيث إنهما من الأوراق الخضراء التي تحتوي على الفيتامينات وتوفر للجسم عددًا من المزايا الصحية بالإضافة إلى ذلك ، فهو ضروري ومطلوب لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا. نظرًا لأنه يساعد في إنقاص الوزن ويمكن دمجه في مجموعة متنوعة من الوجبات ، فهو منخفض السعرات الحرارية وآمن للاستهلاك في أي وقت..