زيادة المساعدات عبر معبر رفح.. السيسي لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -مساء الأحد- أن بلاده لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى أراضيها، وذلك خلال اتصال تلقاه من نظيره الأميركي جو بايدن وفق بيان للرئاسة المصرية.



وقال البيان إن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.



وشدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المصرية مع الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة -وعلى رأسها الولايات المتحدة- لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة.



ومنذ بداية الأحداث في غزة تكرر السلطات المصرية رفض مخطط تهجير سكان غزة للأراضي المصرية وتحديدا سيناء المتاخمة للقطاع، بالتزامن مع دعوات إسرائيلية رسمية إليهم بالنزوح.



إدخال المساعدات

من جهتها، دعت حركة حماس، الأحد، مصر إلى اتخاذ "موقف حاسم" لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن وتيرة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق الفلسطينية.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، في بيان: "لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا"، مضيفاً: "نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت".



وأمس الاحد، زادت عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة عبر مصر.



وقال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود بغزة، هشام عدوان، لـ"العربي الجديد" إنه دخل إلى قطاع غزة 47 شاحنة منذ صباح اليوم في زيادة واضحة عن الأيام السابقة. وأضاف أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ بداية إدخال المساعدات ارتفع إلى 131 شاحنة.



يشار إلى أن الشاحنات تنتقل من الجانب المصري إلى معبر العوجا وكرم أبو سالم الإسرائيليين للتفتيش من ثم يجري إدخالها لقطاع غزة، وفق ما أكد مصدر أمني مصري بمعبر رفح البري لـ"العربي الجديد" في وقت سابق.



ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي حربا على غزة استشهد فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالمقابل، قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.



(الأناضول + العربي الجديد)